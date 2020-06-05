文化大學設「療癒花園」 學生當綠手指跨越心理障礙

中國文化大學今天表示，該校校園內首座「療癒花園」開放，將以專業心理諮商結合園藝治療、藝術治療與公共藝術，利用不同植物的形、色、香、味開發學生「五感」，幫助他們跨越心理障礙，積極面對生命中的困難與挑戰。

現代人心理困擾多，文大表示，目前國人較熟悉「寵物輔助治療」，利用植物促進身心健康的「心靈花園」概念，在國內外仍是新興領域。以台灣來說，台北護理健康大學設有首座結合生死學的「癒花園」；文大的「療癒花園」，則是台灣首座結合園藝治療、藝術治療與公共藝術的花園。

文大校長徐興慶今天帶領學校師生在花圃上灑下種子，他表示，感謝文大景觀系師生及總務處、學生諮商中心的協力合作，成立這座「療癒花園」，希望將來能提供一般生與特殊教育學生更多元、溫馨的學習環境。

文大學生諮商中心主任林玉琪說，「療癒花園」可讓參與者在具創造性與反思性的環境與過程中，開發五感（嗅覺、觸覺、視覺、聽覺與味覺），並且讓植物的各個面向（例如栽種、成長、植物的歷史、名字的由來、與文化的關係等）連結到情感與生活記憶，進而讓參與者跨越某些心理障礙，或更能面對生命中的困難與挑戰。

她表示，現今手機世代許多人花很多時間滑手機，卻少了與自我的對話，以致人際關係愈來愈斷裂，人也越來愈孤獨。園藝活動本就能舒壓，再結合專業治療師的心理治療，效果會更佳。例如體驗植物的香味，或是不同花、葉帶給皮膚不同的觸感，更能讓參與者感受到「活在當下」的可貴，進而讓改變成為可能。