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銘傳金門烘焙科畢業成果展 華麗糕點嘆為觀止

中央社 / 金門縣5日電

銘傳大學金門烘焙科畢業典禮暨成果展今天舉行，9名來自印尼和馬來西亞的青年熬夜趕工製作，用麵包、麵團和巧克力等打造「拾穗」和「啟程」兩組華麗糕點，令人嘆為觀止。

銘傳金門烘焙科得到僑務委員會支持，又稱海外青年技術訓練班，今天是第37期秋季班畢業典禮，畢業生花了3天2夜時間，今早完成所有作品後，立即梳妝打扮出席畢業典禮，接受師長和學弟妹的祝福。

受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響，畢業典禮只有9名畢業生和少數師長和地方仕紳參加，但提供線上直播，讓遠方師生和家長分享畢業生的榮耀。

雖然典禮規模縮小，但畢業生作品絲毫未打折扣。「拾穗」以金門守護神風獅爺為主角，打造金門鄉村風景，有牛、牛車、老農等造型糕點；「啟程」以金門電話亭吸引目光，輔以代表戰地文化的坦克車和高粱酒等；電話亭上還有一隻鶵鳥，寓意學生即將振翅高飛。

這些各式造型全是學生用麵包、麵團、方糖和巧克力等食材打造而成，栩栩如生。還有畢業生以創作魔術方塊概念的繽紛巧克力，象徵人生充滿色彩，更自我鼓舞創造絢爛人生。另外，還有學生以58度高粱酒灌入巧克力，象徵金門人的熱情。

講師廖柏懿表示，2年來，學生常為了做一道甜點試了數十次甚至上百次，這次他們花了2個月時間發想畢業成果展；從他們的成品中，讓人看到金門的力與美，也看到學生的用心。

9名畢業生主要來自馬來西亞和印尼，他們覺得2年來不只學到烘焙技術，更學到人生經驗，特別是9個人就像一個大家庭。印尼范月花（Heny Anita）感觸尤深，由於她不諳中文，又因堅守穆斯林文化，剛開始和同學有些格格不入；在老師廖柏懿鼓勵下，漸漸融入校園。她笑說，因為當初和老師同一組做糕點，學到最多撇步。

多數的畢業生計劃到台灣工作並深造，學習進階烘焙。來自馬來西亞的楊紫媚說，之後想回到馬來西亞開店當老闆；范月花則打算先留在金門教美語。

金門 馬來西亞 巧克力

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