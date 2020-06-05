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2020亞洲地區最佳大學排名 朝陽科大名列400+

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
朝陽科大校長鄭道明（前排左四）致力提升國際學術聲望，吸引優秀的境外博士生投入研究團隊。圖／朝陽科大提供
朝陽科大校長鄭道明（前排左四）致力提升國際學術聲望，吸引優秀的境外博士生投入研究團隊。圖／朝陽科大提供

球最具影響力的大學排行榜英國泰晤士高等教育特刊公布2020亞洲地區最佳大學排名，台灣僅36校上榜，其中，朝陽科技大學名列400+。朝陽科大校長鄭道明說，朝陽科大以卓越辦學績效及亮眼的國際化表現，連續3年進榜，備受肯定。

朝陽科大校長鄭道明指出，今年泰晤士亞洲地區最佳大學排名採用教學、研究、論文引用、國際視野和産業收入等，共5個面向、13項績效指標考核，綜合衡量大學的實力表現，朝陽名列400+，辦學受國際肯定。

他說明，朝陽科大近年來在多項國際化權威排名上表現不凡，不但榮登2020年英國泰晤士高等教育全球最佳大學排名1000+、全球新興經濟體大學排名401-500、世界大學影響力排名301-400、全球電腦科學領域排名600+等，締造多項國際評比佳績。

鄭道明說，朝陽科大禮聘國際級大師加入教學研究團隊，並積極打造全球化環境，每年吸引超過千名境外生前來交流學習，目前30多名來自印尼、尼泊爾、印度、馬來西亞以及越南等國博士生，積極在國際期刊發表論文。

他舉例，資訊管理系印尼博士生柯瑞卡勇奪印尼金融服務管理局、印尼伊斯蘭經濟協會及國立日惹大學共同主辦的第17屆伊斯蘭經濟及金融研究論壇論文首獎，表現十分亮眼。

鄭道明指出，朝陽科大目前已與超過640所海外學校簽訂學術合作協議，並且推動「千人海外體驗學習計畫」，提供菁英學生遊學、海外姐妹校交換學生、雙學位、雙聯學制、移地教學、國際發明競賽等，成果耀眼，讓畢業生能銜接全球就業市場，接軌國際。

朝陽科大致力推動國際化有成，不但在泰晤士亞洲地區最佳大學排名展現亮眼成績，並連續3年榮獲世界綠能大學評比全球百大。圖／朝陽科大提供
朝陽科大致力推動國際化有成，不但在泰晤士亞洲地區最佳大學排名展現亮眼成績，並連續3年榮獲世界綠能大學評比全球百大。圖／朝陽科大提供

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