2020亞洲地區最佳大學排名 朝陽科大名列400+

球最具影響力的大學排行榜英國泰晤士高等教育特刊公布2020亞洲地區最佳大學排名，台灣僅36校上榜，其中，朝陽科技大學名列400+。朝陽科大校長鄭道明說，朝陽科大以卓越辦學績效及亮眼的國際化表現，連續3年進榜，備受肯定。

朝陽科大校長鄭道明指出，今年泰晤士亞洲地區最佳大學排名採用教學、研究、論文引用、國際視野和産業收入等，共5個面向、13項績效指標考核，綜合衡量大學的實力表現，朝陽名列400+，辦學受國際肯定。

他說明，朝陽科大近年來在多項國際化權威排名上表現不凡，不但榮登2020年英國泰晤士高等教育全球最佳大學排名1000+、全球新興經濟體大學排名401-500、世界大學影響力排名301-400、全球電腦科學領域排名600+等，締造多項國際評比佳績。

鄭道明說，朝陽科大禮聘國際級大師加入教學研究團隊，並積極打造全球化環境，每年吸引超過千名境外生前來交流學習，目前30多名來自印尼、尼泊爾、印度、馬來西亞以及越南等國博士生，積極在國際期刊發表論文。

他舉例，資訊管理系印尼博士生柯瑞卡勇奪印尼金融服務管理局、印尼伊斯蘭經濟協會及國立日惹大學共同主辦的第17屆伊斯蘭經濟及金融研究論壇論文首獎，表現十分亮眼。