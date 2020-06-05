亞洲最佳大學排名200大「中亞聯大」雙雙入榜
全球最具影響力的大學排行榜英國泰晤士高等教育特刊公布2020亞洲地區最佳大學排名，台灣有11所大學進入200大，其中「中亞聯大」中國醫藥大學、亞洲大學雙雙入榜，中國醫藥大學排行89名，亞洲大學排名第146名，較去年進步69名，是全台進步最多、最快的大學。
亞洲大學校長蔡進發說，亞洲大學從2014年至今，6年來年年分別獲英國泰晤士報高教特刊、上海交大、英國QS、美國新聞與報導等四大國際大學排行。今年亞大在教學、研究、國際聲望等5項評比中都有顯著成長，將繼續努力邁進。
蔡進發指出，亞洲大學附屬醫院3年前啟用，提供中部地區的緊急醫療救護，加上亞大成立精準醫療中心、AI學院及AI研究中心，與中醫大、亞大醫健學院、資電學院合作，全力推展AI精準醫療，帶動臨床醫學與生命科學領域研究。
英國泰晤士報高教專刊2020世界大學專業排名，亞大在臨床醫學與健康領域排名461名、全台第9名、私校第5名，躋進世界500大；臨床醫學與健康專業領域評比，亞大614名、全台第11名、私校第4。
亞洲大學國際學院長陳英輝說，亞大推動國際移動力，除了吸引28國、1056名國際學生就讀，每年近千位師生出國研修、實習、雙聯學位、當交換生、國際志工、比賽等。
陳英輝指出，亞大向教育部申請109年度海外交換與實習「新南向學海築夢」、「學海築夢、惜珠、飛颺」系列計畫，共獲補助1900多萬元，全台第一；未來一年可提供340名學生出國進修、實習、當交換生的研習機會，增強國際職場競爭力。
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