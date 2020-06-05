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2020亞洲大學排行／我7校入百大榜 這校僅次台大

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
THE公告2020亞洲大學排行榜，台北醫學大學由去年的64名，進步到今年的35名。圖／台北醫學大學提供
THE公告2020亞洲大學排行榜，台北醫學大學由去年的64名，進步到今年的35名。圖／台北醫學大學提供

英國泰晤士高等教育（Times Higher Education, THE）前天公布2020亞洲大學排行榜，台灣大學從去年第25名上升至21名，台北醫學大學緊接在後，由去年的64名，進步到今年的35名。我國共七校入百大榜，另有清華大學排第46、台灣科技大學第80、中國醫藥大學和交通大學第89、陽明大學第100。

台北醫學大學校長林建煌表示，北醫大近年致力提升研究及論文質與量，今年北醫大SCI論文突破2000篇，不僅創下新高，也超越部分國立大學，且國際共著論文，已逾全校發表論文的三成。北醫大將持續深化癌症轉譯、神經醫學、胸腔醫學、人工智慧醫療、細胞治療及醫療器材研發等研究特色，發展居國際領先地位的研究領域。

林建煌說，今年是北醫大創校60週年，北醫大在國際排名上再度締造佳績，顯示北醫大體系近年致力發展的各項努力，已獲得國際肯定之外，也代表北醫大朝國際一流醫學大學發展的目標，又更邁進了一步。

按泰晤士高等教育公告，北醫大在THE的五項排名指標表現較佳，包括「教學」、「研究」、「論文引用」、及「國際化」等項比去年進步，其中「論文引用」分數提升最多。

北醫大 癌症 亞洲大學

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