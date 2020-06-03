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疫情期間生活怎麼過？北醫大推「我們的模樣」照片展
新冠肺炎疫情爆發半年，為因應政府各項防疫政策與措施，許多社區單位暫停服務，長者只能待在家。台北醫學大學展齡服務暨研究中心推出「我們的模樣」活動，邀請中心老師與長輩一起用照片記錄下防疫期間的模樣，並藉由照片為媒材，分享彼此於防疫期間的生活。
疫情期間，北醫大安展齡中心暫時停止社區關懷據點的課程與服務，平時齊聚中心的長輩們整天在家，更有長輩表示精神上少了寄託，開始有些飲食與生活起居不正常的情況產生。
台北醫學大學護理學院高齡健康管理學系系主任劉芳表示，新冠肺炎疫情劇烈影響我們的生活，社會結構也急劇變化，待疫情過去後，世界會變得不如同以往，不僅改變全球民眾的生活模式，全台國人及北醫大安展齡中心的長輩、師生們也一起歷經這巨大的變化。
在護理學院院長周桂如及展齡服務暨研究中心主任張佳琪支持下，北醫大安展齡中心推起了「我們的模樣」活動，邀請中心老師與長輩一起用照片記錄下防疫期間的模樣，並藉由照片為媒材，分享彼此於防疫期間的生活。
此活動中，有多達26名長輩與老師參與，除了經典款的戴口罩自拍外，也有長輩發揮各自不同的創意，例如自製防護面罩等，喊出「出門戴口罩，上課戴面罩」口號，來傳達防疫期間的心情。甚至有長輩戴上墨鏡做出俏皮時尚打扮，除了一窺中心老師與長輩們的防疫生活，更打破長輩彼此間刻板的既定印象。
劉芳表示，雖然疫情阻隔長輩間的距離，但無法阻隔彼此間的關心。中心師生與長輩們一起經歷這場疫戰洗禮，之後會將這些照片組成屬於北醫大安展齡中心與長輩們的海報，讓海報成為陪伴著每個人在生命中渡過劇變的印記。
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