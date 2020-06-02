同學天天喝星巴克她卻窮到只能讀書 三級貧戶少女翻身年薪百萬

一名單親家庭出身的政大女學生從小家境貧困，就學期間有三級貧戶證明，從未花錢補習，對比高中同學天天喝星巴克、大學同學約吃台北101某餐廳千元聚餐，她卻窮到只能在圖書館唸書，直到近日商學院研究所畢業前夕，拿到年薪百萬的offer，激動感謝媽媽一路辛苦，也分享自己「突破階級複製」的故事，鼓勵對升學考試悲觀的學弟妹，令網友讚賞「妳好厲害」。

該名自稱政大的女學生在Dcard考試板發文，介紹自己是考不上台大的文組生，在單親家庭中長大，很長一段時間都有三級貧戶證明，從沒補過習。國小、國中放學就待在圖書館唸書，讀到都是市長獎畢業，後來考上台北某明星高中，同學們天天喝星巴克，連衣服都穿百貨公司品牌，但因為拮据不能有多餘開銷，便認真唸書也遇到好同學，「很感謝我同學當時一直督促我，揪我去圖書館」。

女學生後來順利上了「頂大」，卻發現大學同學更有錢，家裡都是開公司，或是父母在知名企業任職高階主管等。大一時被同學問要不要去吃台北101某餐廳，一人大約至少1100元，還對她說「欸我就是想吃便宜的才找你」，但女學生真的吃不起，只能認真唸書、實習、比賽，有空還會參加學校社團，也當幹部協助事務，後來仍想升學，就再唸研究所。

這學期研究所畢業，女學生表示「已經拿到年薪百萬的offer了，看到offer的時候內心真的很激動！想說自己也算是小小突破階級複製了」，並感謝這一路上有政府、學校的資助，拿了很多獎學金，大學也當過各種家教有金援收入，教兩次就賺到整整一個禮拜的生活費，「最後當然是我媽媽了，雖然一個人很辛苦的養我們幾個小孩，還是很堅持讓我好好念書」。

女學生希望藉由自己曾是平凡窮小孩力爭上游的故事，激勵正在求學的學弟妹，「各位家境比我好的真的都還有機會啊！加油！」，網友們紛紛感動回應，「我家裡狀況跟你一樣」、「幸好窮鬼我有宿舍可以住」，還有數名偏鄉學生說「希望以後能夠讓爸媽過上好生活」，更有人指出重點「父母對小孩教育的重視比家裡有錢還重要」。