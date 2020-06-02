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台中女中丁昱文選讀成大不分系 延後選擇未來的路

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
今年從台中女中畢業的丁昱文，透過大學個人申請入學管道，錄取成功大學不分系。圖／成大提供
今年從台中女中畢業的丁昱文，透過大學個人申請入學管道，錄取成功大學不分系。圖／成大提供

高中要畢業了，還是不知道自己未來大學該唸什麼科系嗎？今年從台中女中畢業的丁昱文，透過大學個人申請入學管道，錄取成功大學不分系，打算在大一時好好探索自己的性向，大二時再選系也不遲，有愈來愈多的學生選擇像是丁昱文一樣就讀不分系。

除了成大之外，目前許多學校都有提供不分系的選擇，像是清華大學的清華學院學士班、陽明大學學士班、東華大學學士班、台北醫學大學的展翅A、B組等。

丁昱文在高中時就知道自己是一個興趣廣泛的人，所以大學選系時，沒考慮很久就選擇了成大不分系；她表示，原本也不知道什麼是不分系，後來參加成大單車節活動，發現學校有不分系的學士學位學程，之後透過網路了解什麼是不分系。

特別是她從網路看到一位成大不分系學姐的畢業專題計畫，內容是關於一趟遠赴非洲教育的志工旅行，對於一位大學生能夠從無到有策畫這樣一趟深富意義的志工旅行，感到震驚且心動，同時也希望樂於助人、喜歡當志工的自己，有一天也能設計出像學姊一樣，為他人帶來正能量的專題計畫，之後就以不分系為目標。

目前尚未進入大學，但丁昱文已經在為入學做準備，廣泛閱讀不同領域的書籍、暑假期間並將投入醫院志工行列，並規劃未來將以職能治療、物理治療、心理和理工科系作為大一選課基礎，之後再好好思索要選讀哪一系。

成大表示，不分系提供多元的課程學習，透過延後分系、跨領域學習，探索興趣並發展能力，大一自由選課，充分發掘自已的興趣，大二再分流選系，符合轉系規定者優先分發，修滿分發學系畢業規定學分者，即可取得該分發學系學士學位。

今年從台中女中畢業的丁昱文，透過大學個人申請入學管道，錄取成功大學不分系。圖／成大提供
今年從台中女中畢業的丁昱文，透過大學個人申請入學管道，錄取成功大學不分系。圖／成大提供

成大 非洲

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