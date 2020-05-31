我國高教抗疫有成 大學校長拍片向全球分享經驗

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
AICEE Taiwan發表「台灣高教成功抗疫九大關鍵決策」影片，向國際社會分享台灣高教機構的經驗。圖／AICEE Taiwan提供
AICEE Taiwan發表「台灣高教成功抗疫九大關鍵決策」影片，向國際社會分享台灣高教機構的經驗。圖／AICEE Taiwan提供

新冠肺炎延燒全球，台灣的抗疫經驗獲國際讚賞。台灣國際文教創新交流協會（AICEE Taiwan）近日發表「台灣高教成功抗疫九大關鍵決策」影片，亞洲大學中山大學中正大學主管受邀回顧四個多月來的校園防疫決策歷程，向國際社會分享台灣高教機構的經驗。

在AICEE Taiwan發表的影片中，中正大學校長馮展華說，學校收到疫情通知後，立即成立防疫小組，在研究、教學，甚至是學生日常的食衣住行等各方面，都做了沙盤推演與充足準備。

亞洲大學校長蔡進發表示，亞大作為中部地區防疫典範學校，防疫初期就非常重視防疫資訊傳遞，不僅要求學生修讀防疫課程獲取正確的公衛知識，也透過LINE群組隨時把重要防疫資訊傳給學生，並安排導師每天了解學生狀況，幫助學生安心學習。

除了迅速建立防疫小組，中山大學副校長黃義佑說，防疫物資的整備也是關鍵。該校今年2月緊急採購口罩、酒精、額溫槍及防護衣，防疫物資由校方統籌，並交由總務處整備後，再發放給各行政及學術單位。統一有效率的應變機制，才能建構健全的校園防疫網。

AICEE Taiwan表示，此影片除指出防疫小組及物資整備的重要性，也分享校園風險控管、檢疫宿舍及遠距教學提升等配套措施。蔡進發指出，呼籲大眾在疫苗發展出來前，仍要謹慎做好個人健康防護，也期勉師生保持樂觀，化危機為轉機，一定可以戰勝病毒。

中山大學 亞洲大學 中正大學
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