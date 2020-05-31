我國高教抗疫有成 大學校長拍片向全球分享經驗

新冠肺炎延燒全球，台灣的抗疫經驗獲國際讚賞。台灣國際文教創新交流協會（AICEE Taiwan）近日發表「台灣高教成功抗疫九大關鍵決策」影片，亞洲大學、中山大學、中正大學主管受邀回顧四個多月來的校園防疫決策歷程，向國際社會分享台灣高教機構的經驗。

在AICEE Taiwan發表的影片中，中正大學校長馮展華說，學校收到疫情通知後，立即成立防疫小組，在研究、教學，甚至是學生日常的食衣住行等各方面，都做了沙盤推演與充足準備。

亞洲大學校長蔡進發表示，亞大作為中部地區防疫典範學校，防疫初期就非常重視防疫資訊傳遞，不僅要求學生修讀防疫課程獲取正確的公衛知識，也透過LINE群組隨時把重要防疫資訊傳給學生，並安排導師每天了解學生狀況，幫助學生安心學習。

除了迅速建立防疫小組，中山大學副校長黃義佑說，防疫物資的整備也是關鍵。該校今年2月緊急採購口罩、酒精、額溫槍及防護衣，防疫物資由校方統籌，並交由總務處整備後，再發放給各行政及學術單位。統一有效率的應變機制，才能建構健全的校園防疫網。

AICEE Taiwan表示，此影片除指出防疫小組及物資整備的重要性，也分享校園風險控管、檢疫宿舍及遠距教學提升等配套措施。蔡進發指出，呼籲大眾在疫苗發展出來前，仍要謹慎做好個人健康防護，也期勉師生保持樂觀，化危機為轉機，一定可以戰勝病毒。