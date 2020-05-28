逢甲大學攜手中科管理中心 開課實習營運決策

逢甲大學與中科管理中心產學合作，提供學生實習機會，讓學生實際參與商場數據收集、分析與市場決策經營的過程，期望學生未來在職場上可以協助產業的營運與決策。

中科管理中心與逢甲大學統計系合作，在2019年暑假提供機會，讓統計系5名研究生及碩士生至中科購物廣場進行短期實習，同學實際參與商場數據的收集、分析與市場決策經營的過程，並從中了解數據應用與市場決策的關聯。

逢甲大學統計與精算研究所開設的「調查設計與分析」課程，結合中科購物廣場的需求，結合消費者問卷調查與電子優惠套票的消費行為調查，作為未來個別化行銷方式的參考，今天公布調查結果。

逢甲大學指出，這次調查的時間是在2019年12月底及今年1月進行，成功完成497份有效問卷，其中145名受訪者有提領電子優惠券，共領取366張優惠券，平均每人領取2.52張。

調查中發現，在促銷活動中會讓消費者特別想用餐的，以會員生日禮、節日優惠、多人同行價格優惠、折扣券及贈品券等較吸引消費者，抵用券意願最低。會員優惠券的方式，是以活動給紙本票券最多，其次則是LINE帳號以及會員專屬APP。

此外，週間最常到中科購物廣場消費的目的，也以同學朋友小聚、家庭聚餐比例最高，消費類型則是到火鍋店用餐最多，其次為購物。另吸引消費的誘因則是以節慶或主題活動占最高比例，其次則是店家折扣活動。