校務基金短絀 大學喊「免折舊攤提」

主計總處計算一○六至一○八年度國立大學基金收支，第一名為空中大學賺七千四百七十六萬元，前十名沒有台大、清大、交大等頂尖大學；但教育部計算的實質收支中，台大一○八年賺四點五三億元，為國立大學第一。立法委員賴士葆表示，中間差距在於「折舊攤提」是否計入大學校務基金收支，教育部和主計總處不同調。

國立大學校務基金需向政府提報，卻連年短絀，入不敷出，如主計總處、審計部等統計一○七年度國立大學整體預算短絀逾六十億元；但教部把「折舊攤提」加回後，實質整體收入比支出多出六十億餘元。觀察各大學財務狀況，台大一○八年不計入折舊，盈餘有四點五三億元，為國立大學第一，但因該校擁有許多老舊校舍，折舊攤提高達約七億元，主計總處的數據，台大虧損約兩億多元。

賴士葆指出，折舊攤提導致大學財務呈現虧損狀態，不利於國際合作發展。立委郭國文則說，主計總處跟教育部產生兩種不同的校務基金數據，容易混淆視聽，建議主計總處考慮不要把折舊加回去，不少大學校長贊同校務基金免提折舊。

政大校長郭明政說，該校不計折舊的話，收入比支出多了近三億元，但折舊占兩億多元，主要也是房屋折舊。但他認為，校內建築折舊年限定為五十年，「實際上一棟房屋可以用一百年、甚至兩百年」，主張折舊年限過短「不合時宜」。

郭明政也說，絕大部分的國立大學現金存量「都不是赤字」，卻因主計總處計入折舊攤提變成虧損狀態，導致財務狀況「不好看」，不利於大學對外合作，呼籲國立大學校務基金收支可免折舊攤提。

教育部次長劉孟奇表示，學校教學研究的效益，都是實質收入；但折舊攤提後，可能看不出國立大學其實有賺錢，例如一○八年僅一校虧錢。

主計長朱澤民表示，固定設備長期使用須有成本負擔考量，不提折舊將與會計原則相違悖；教育部把折舊加進去，則是為了管理便利性，但即使大學自治也不能不提折舊。