大數據時代 龍華科大開設智慧製造、智慧行銷微學程

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
大數據時代來臨，龍華科技大學管理學院PBL（Problem-based learning）智慧商務專班，以專題製作為導向，培養學生跨領域學習、問題解決及創新能力，專班也開設「智慧製造」、「智慧行銷」兩門微學程，擴大培育智慧商務人才。圖／龍華科大提供
大數據時代來臨，龍華科技大學管理學院PBL（Problem-based learning）智慧商務專班，以專題製作為導向，培養學生跨領域學習、問題解決及創新能力，專班也開設「智慧製造」、「智慧行銷」兩門微學程，擴大培育智慧商務人才。圖／龍華科大提供

大數據時代來臨，龍華科技大學管理學院PBL（Problem-based learning）智慧商務專班，以專題製作為導向，培養學生跨領域學習、問題解決及創新能力，專班也開設「智慧製造」、「智慧行銷」兩門微學程，擴大培育智慧商務人才。

龍華科大校長葛自祥表示，該校106年起陸續開設智慧機器人、物聯網、影視製作與行銷，以及智慧商務4個PBL問題導向學習跨領域專班， PBL專班的目標，不只是知識，更強調能力的學習，以培養學生未來職場所需跨域學習能力。

葛自祥說，該校智慧商務PBL專班也開設「智慧製造」、「智慧行銷」二個大數據智慧商務創新微學程，整合大數據分析技能與智慧創新素養，致力於培訓大數據實作能力的跨域人才。

PBL智慧商務專班學生是以深度學習（類學位學程）專修智慧商務議題課程，除具備大數據分析技術能力，也學習對特定領域的應用能力。2大微學程招收各年級對智慧製造或智慧行銷有興趣的學生，以原編制系科專長為基礎，培育具智慧商務觀念與應用能力的跨域人才，能夠確切執行大數據分析所要解決的問題。

龍華科大 物聯網 素養

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