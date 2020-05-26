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成大防疫秋後算帳 不點名就扣錢引發老師反彈

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
成大各系所之前進入都要量體溫，目前已經取消。圖／本報資料照片
成大各系所之前進入都要量體溫，目前已經取消。圖／本報資料照片

成功大學防疫工作秋後算帳，最近學校公布針對沒有落實點名的系所，將要扣除圖書儀器費，引發學校老師的反彈，認為校園民主「學校憑什麼扣老師的錢」，學校的做法無異是開民主倒車。

學校教務長王育民則表示，學校每年各系所的圖儀費是1億5000萬元，這次因為疫情而扣除的費用是81萬元，比例相當少，主要是希望各系所能夠配合防疫，保護師生的健康。

王育民表示，根據統計大約只有一成的系所沒有配合點名，有的系所甚至點名率高達100%，包括醫學院的環境醫學研究所、公共衛生研究所等，顯示點名制度確實有防疫上的效果，受到專業認同。

成大在這一波的疫情當中，防疫相當成功，由於校長蘇慧貞本身是公衛的專家，校區範圍內又有醫學院、附設醫院，病人相當多，學校在疫情過程中管制相當嚴格，特別是醫學院，不僅外人不能任意進出，學生上課也都要接受點名，或者是刷QR Code，留下校內足跡，之前校內學生曾經有確診病例，但是根據足跡追查隔離，疫情都沒有擴散。

最近疫情趨緩，成大率各校之先，取消進入校舍要量體溫，但各系所最近接到校方通知，指各系所的課程點名率未達8成都要扣圖儀費，引發學校老師的反彈。

據了解，學校的圖書館儀費每年發放一次，每名老師大約數萬元到20萬元不等，對老師來說是一筆重要的資金，可以採購教學使用的儀器、圖書等。

老師認為，扣除圖儀費，會影響教學品質，對師生都不公平，如果是為了防疫，大學自治，一旦發生疫情應該讓系所自行負責，而且成大學風自由，很多老師上課都不點名，如今卻「因為老師不點名就扣錢」，等於是倒退到封建時代。

學校則表示，平常老師上課要不要點名是老師自己決定，但是這次為了防疫，要求老師要配合點名，留下學生的足跡，才會針對不配合的老師給予扣款的處分。

疫情 醫學院 成大

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