大專生休學率創10年新高 5博士生1人休學

大專生休學比率逐年增加，教育部最新統計發現，107學年大專校院有6.2%學生休學，又以博士班休學率21.9%為最高，等於每五位博士生有一人休學，在職碩士班休學率16.1%居次。探究原因，以有工作需求占兩成五最多，也有一成四的人覺得志趣不合。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉說，近年來國民升學重視CP值，若學習方向及投注時間不一定能與就業結合，就可能停損辦休學。但這不一定是壞現象，因為這代表更多人積極思考自己的職涯發展。

魏佳卉表示，各學制大專生休學的主要原因也大不同。以休學率近兩成二的博士班為例，主因是在國內念博士班，就業機會不多，修業年限也長，不少博士生考量畢業後，可能拿不到大學教職，我國高階人才需求偏低以及早辦休學，避免高學低就。

碩士班方面，魏佳卉說，在職專班休學率最高，主因是苦，上班族要有長達兩年至三年每周末到學校進修。碩士學歷在就業市場上，不一定與薪水成正比。對軍公教人員來說，讀在職專班誘因較高，因學歷提升可增加敘薪。

教育部指出，近五年大專校院在學年間申辦休學人數，維持約8萬人，由於近年大學生源減少，雖休學的人數變動不大，休學率卻逐年增加，從103年5.8%，提升至107年6.2%。其中，日間學士班休學率為4%。

教育部分析107學年各級大專生休學原因，以工作需求占25.1%為最多，志趣不合占14.2%為次之，其後依序為論文撰寫8.5%、學業成績不佳7.1%、傷病5.4%及經濟困難4.9%等。

休學生也有高比率者會重返校園，教育部統計，107學年底處於休學狀態的學生數有9.4萬人，其中有28.3%在108學年重返校園，相當於每四人有一人休學後復學。