少子化私校兼任師時薪20年凍漲 僅公校8成薪

教育部明定公立大學兼任教師鐘點費標準，但對私立學校卻開後門，私大可依財務狀況「自行調整」兼任師薪資。高教工會近日統計，108年公校兼任教師鐘點費調漲3％，有3成私大沒跟上，甚至還有多所私大已20年未調薪，等於只有公校兼任師的8成薪。

高教工會組織部主任林柏儀表示，教育部認為，私校兼任教師鐘點費非來自政府預算，無法強制要求私校將鐘點費調整與公校完全一致，但非強制性規定，使得多數私校不調薪，導致公私校兼任教師「同工不同酬」。

林柏儀也說，在少子化海嘯之前，部分私校為與公校搶人才，兼任教師鐘點費優於公校，且寒暑假也斟酌給薪，例如輔仁大學最高曾每學期給予兼任教師5.5個月薪，公校平均約4.5個月薪。但如今生源減少，輔大目前已回復至公校標準，每學期給予4.5個月薪，但兼任副教授、助理教授時薪仍比公校高出5元。

但高教工會統計，教育部於108年調漲公校兼任師時薪，粗估3成私大沒跟上，甚至還有多所私大已20年未調薪，包括銘傳大學、實踐大學、康寧大學等校，兼任講師鐘點費皆停留575元（公校為695元），最高職等的兼任教授時薪795元（公校為955元），相當於只有公校兼任師的8成薪。

對此，銘傳大學主秘樊中原也說，私大兼任教師鐘點費不是國家預算，若一舉提高，將大增財務支出，「多數私大都沒調」。康寧大學主秘閻亢宗則表示，該校因財務吃緊，兼任教師鐘點費的確不如公校，但目前有意願與工會溝通，改善教師薪資水準。

實踐大學校長陳振貴表示，該校約有380位專任教師、650位兼任教師，但少子化時代下，學校不能提高學雜費、生源又減少，學校恐無預算大幅調高鐘點費，各校只能「從長計議」。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，教育部推動高教政策，對於私校往往採「政策性引導」，也就是以補助或校務評鑑方式，供私校誘因提高兼任師時薪。但因補助有期限，私校往往抗拒「不拿補助、也不調薪」，導致公校緩步提高薪資，私校反而原地不動，籲教育部拿出鐵碗手段保障私校兼任師權益。