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南一中上國防醫創紀錄 學生棄頂大讀軍校

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一中多名學生棄頂大，決定就讀軍校，校長廖財固與學生行軍禮慶祝。記者鄭惠仁／攝影
台南一中多名學生棄頂大，決定就讀軍校，校長廖財固與學生行軍禮慶祝。記者鄭惠仁／攝影

軍校正期班陸續放榜，台南一中今年創紀錄，應屆與非應屆學生共14人考取國防醫學院醫學系、牙醫系；國防大學理工學院因畢業後可同時拿到交大文憑也很搶手，南一中多名學生放棄台、清、交、成，決定就讀國防理工。

台南一中表示，國防醫長期以來就很搶手，近年來南一中報考國防醫人數多，部分非應屆畢業生為了上國防醫，有人考了2、3年才如願錄取。今年應屆與非應屆生共有63人申請軍校，是近年來人數最多。最近錄取名單陸續公布，總共有27人上國防醫學、牙醫、藥學、國防理工等。

其中醫學、牙醫共14人，應屆畢業生有4人，也使得南一中今年應屆生共18人上醫科。另應屆生有6人錄取國防理工，其中有學生因嚮往軍人生活，又國防理工畢業後還可拿到清大畢業證書，吸引他們就讀。

應屆生周彥綱、楊勳都確定就讀國防理工，周彥綱大學入學申請已上中央機械，他說，父親是上校退伍，鼓勵他報考軍校，也曾掙扎，但認為工作穩定，且只要努力就可往上升，決定就讀軍校。已上成大工業資訊管理的楊勳表示，雙學位吸引他讀國防理工，而自己的個性也比較適合讀軍校，母親也很鼓勵，決定讀國防醫，自己的興趣是航太與動力機械。

應屆生上國防醫的有李承翰、趙彥博、莊晉權、黃韋誠。李承翰的父母都是軍人退役，父親是空軍上校、母親是空軍少校，他說，爸媽都鼓勵他讀軍校，並已做好準備。趙彥博說，爺爺是軍人，曾打過國共內戰，小時候常聽爺爺說打仗的故事，對軍人有憧憬，因此就讀國防醫。

黃韋誠、趙彥博申請上成大電機的普渡雙聯組，畢業後可拿到雙文憑，莊晉權還申請上清大材料與台大生物電機，但他們對醫學有興趣，加上家人鼓勵，都選擇國防醫。

已錄取成大護理、長庚職能治療的楊翔貿，上國防醫護理，他說，因姊姊是醫勤官，受姊姊影響，而申請軍校，但希望能讀藥學，因自己是備取，若能錄取，將就讀軍校。

對於即將到軍校就讀，周彥綱說，很期待也很緊張。

南一中 軍人 牙醫

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