綠點子國際發明競賽 嘉南大學核心產品發表作品吸睛
「2020年臺灣綠點子國際發明設計競賽暨嘉南藥理大學核心產品發表會」今天起在嘉南大學舉辦3天，今天核心產品發表會先登場，展出師生研發128件產品，除了有幼保系學生設計的理想幼兒園模型，保健系學生開發的高能量果凍，還有類似科幻電影才看得到的「智慧眼鏡」，檢驗各種茶類與保健作物產地、成分真假與純度的新技術，五花八門作品讓參觀者眼花撩亂。
嘉南大學資訊系助理教授黃煒盛開發的「智慧眼鏡」具有特殊辨識功能，戴上後不但特定的人出現會提醒，還有放大、增強辨識功能，可語音操控，已技術轉移廠商將上市。
另有先進鑑定技術發表，以普洱茶為例鑑別茶葉真偽與產地、品種辨識技術，能辨識驗證各種複雜混種作物，完全取代人力，建立普洱茶與各種高價作物認證。來自孟加拉的銀行總經理阿米爾·卡許努，為引進新技術協助祖國小農建立規格化檢驗產銷，專程來參與研究，要帶回國造福廣大小農。
明後天進行的綠點子競賽則吸引美、中、韓、新加坡、印尼、孟加拉等國255件作品分社會、青少組及設計組角逐，舉辦目的希望提供未來解決能源與環保議題的創新發明，鼓勵優秀人才投入創新研發，提升產學合作風氣並促進國際交流，達到產學研交流與合作。
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