大學申請分發今放榜 4197個缺額創8年新低

109學年度大學個人申請管道統一分發結果今天公告，共增額錄取29人、其中以台大6人最多；總計有4197個缺額（不含外加）是近8年新低。但有4所私立大學缺額逾半，包括近日宣布全校「零學費」政策的華梵大學招生率僅約3成，其他3所是台灣首府大學、明道大學及台北基督學院。

大學甄選入學委員會今天公告109學年度個人申請招生統一分發結果，個人申請共有5萬5267個名額（不含外加），8萬7186人報名，5萬2321人獲分發，分發錄取率（獲分發人數/報名總人數）60.01%。

根據甄選委員會資料，109學年度個人申請共4197個缺額（不含外加），比108學年度（4699個）減少，是近8年新低；增額錄取共29人，大同大學、銘傳大學、真理大學、中信金融管理學院各1人，南華大學2人，長榮大學3人，清華大學4人，成功大學、慈濟大學各5人，台灣大學6人。

至於各校缺額狀況，有4校缺額比率超過50%，包括華梵大學、台灣首府大學、明道大學、台北基督書院，僅台北藝術大學1校無缺額。頂尖大學方面，台灣大學有67個缺額、清大81個缺額、成功大學179個缺額。

因應新冠肺炎疫情影響，大學個人申請管道也提供應變機制給受疫情影響而無法應試的考生，有21人適用，最後獲分發人數為13人。