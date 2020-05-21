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文大董事長官派 屬意賴鼎銘

聯合報 / 記者章凱閎／台北報導
文化大學董事長人選懸缺半年，將創下教育部主導私大董事長人選的首例。圖／聯合報系資料照片
文化大學董事長人選懸缺半年，將創下教育部主導私大董事長人選的首例。圖／聯合報系資料照片

文化大學董事長人選懸缺半年，教育部將依法官派董事長代行職權。據了解，教育部相中東方設計大學代理校長賴鼎銘；賴受訪表示「教育部徵詢的不只我一人，若需協助當然願意。」但最終人選仍待士林地方法院裁決。這將創下教育部主導私大董事長人選的首例。

去年十一月，東方設計大學爆減薪爭議，曾任世新大學校長的賴鼎銘被教部指派進駐該校擔任代理校長，六月一日任期結束。

教育部表示，根據「私立學校法」規定，文大董事會無法在期限內推選董事長，依法徵詢私立學校諮詢會意見後，聲請法院選任臨時董事代行其職權，教育部已於四月十六日已行文士林地院聲請。

不過文大董事、文大校友總會長黃有良表示，董事會選不出董事長主因之一是教育部插手介入董事長補選，董事成員將找律師，主張教育部官派董事長之舉「不合法」。

文大董事長張鏡湖去年十一月廿五日辭世，因董事會分為兩派，對董事長人選僵持不下。教育部將今年二月廿四日訂為董事長補選最後期限，但歷經三輪投票仍五比五對峙，人選無法出爐。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，私大董事會對於校務經營有決定權，沒有董事長將無法召集董事會，影響校務運作，例如學校營建工程、財務決策，連老師年終獎金發多少都無法決定。

教育部 世新大學

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