慶幸疫情期間身處台灣 外籍生拍片感謝政大防疫

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
政治大學。本報資料照片
政治大學。本報資料照片

新冠肺炎疫情在台爆發百日，各校延後開學、加強門禁、採遠距教學演練，成政治大學近200名交換生難忘經驗。外籍生在該校國合處邀請下拍攝防疫影片（https://youtu.be/TX798CM7vI0），片中向國外師長、同學與家人報平安。

政大是國內這學期第一批開學的大學，仍有交換生如期返台就讀，不受疫情影響。政大表示2月開學以來，全校如臨大敵，包含學務、教務、國際合作等各單位人員無不待命，目的是降低眾多國際生的不安與疑慮。

政大明天校慶，這支影片在校慶前釋出，由外語學院的西班牙籍老師馬里奧（Santander Olivan Mario）率五名來自印尼、韓國丶比利時和義大利的學生進棚拍攝，費時一個工作天就完成。首次遇到全球疫情的國際生，藉此機會向國際發聲，表示身在台灣很幸運，他們肯定政府與校方完善積極的防疫措施，也強調他們在台灣受到很好的照顧，請家人放心。

來自比利時的交換生米奇昂（Guillaume Michaux）表示，他對校內師長即時調整授課形式印象深刻，「我很幸運地在我確定必須進行兩周健康管理時，老師立即將課程轉為線上形式，轉換非常順利」。義大利的交換生鄧愷（Lorenzo Gaspare Dugnani）也說，學校真的非常照顧我們，為我們處理好簽證延期與也發給我們口罩。

校方表示，一直以來透過各式管道發佈防疫公告，身兼國際學生會館（i-House）總監的馬里奧特別強調，學校在第一時間就加強宿舍的門禁與各項管理，也透過學校官網、外籍生宿舍佈告欄、e-mail與手機app「COVID-19 Prevention」專區，發佈最新英文防疫資訊。他也非常感謝學生們對所有規定的配合。

義大利 疫情 政大

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