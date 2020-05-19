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少子化私大獎學金愈發愈狂「都從老師年終獎金扣來的」

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
少子化危機將至，私大獎學金卻愈發愈狂。亞洲大學每年持續祭出全台最高額的360萬元新生獎學金給學測滿級分生，長庚大學今年也將發出20名額每人100萬元、及130名額每人40萬元獎金；華梵大學更首創一門「校園共同維運實習」課，大一新生只要修這門課，每學期可拿5萬4千元，形同免學費。報系資料照
少子化危機將至，私大獎學金卻愈發愈狂。亞洲大學每年持續祭出全台最高額的360萬元新生獎學金給學測滿級分生，長庚大學今年也將發出20名額每人100萬元、及130名額每人40萬元獎金；華梵大學更首創一門「校園共同維運實習」課，大一新生只要修這門課，每學期可拿5萬4千元，形同免學費。報系資料照

少子化危機將至，私大獎學金卻愈發愈狂。亞洲大學每年持續祭出全台最高額的360萬元新生獎學金給學測滿級分生，長庚大學今年也將發出20名額每人100萬元、及130名額每人40萬元獎金；華梵大學更首創一門「校園共同維運實習」課，大一新生只要修這門課，每學期可拿5萬4000元，形同免學費。

我國高教近年面臨少子化危機，生源大幅銳減，新生人數每年探低點，不少私立大學為求生存，公布超高額獎學金搶招學生，且額度竟不減反增。

亞洲大學每年發出全台最高額獎學金，針對學測滿級分學生，給予360萬元新生獎學金；且指考成績前3%、且以第一志願錄取該校的高三生，也可領取同額獎金。這些資優生未來若取得海外雙聯碩博士學位，可再加碼120萬元，最高可抱走480萬元獎金。

長庚大學今年也加碼投入7000萬元延攬優秀學子就讀，全校各系共計20名額，例如成績可錄取台大或陽明醫科的醫學系入學新生、或是成績可錄取台大電機系的工學院新生，每人可領取100萬元的「新生金質獎」；學校也提供130名「銀質獎」，每人發出40萬元獎學金。

華梵大學今年也首創「修課拿錢」模式，任何大一新生只要每學期修習一門「校園共同維運實習」零學分課程，參與每周5小時的校園維運工作，例如圖書館借還書、公共空間的清潔維護，或擔任校級大型活動工作人員、教學助理等，即可拿到5萬4000元，形同免學雜費。

但全國私立學校產業工會理事長尤榮輝分析，私校以巨額獎學金招生是我國高教非常普遍的現象。但近年因生源減少，各校招生下降、經費不足，卻又拿出這麼多錢作為招生獎金，最終「羊毛出在毛身上」，學校會減少教育軟硬體投資、砍師資薪資，「連獎學金都是從老師年終獎金扣來的」。

尤榮輝提醒，中後段私大已陷入獎金發愈多、教育品質愈低落；招不到學生，反增加獎金額度的「高教惡性循環」。私大撒幣的軍備競賽，恐怕是少子化趨勢下的「矛盾亂象」。

高教 少子化 台大

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