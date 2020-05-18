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點沙成金 中山大學師生創業做公益

聯合報 / 記者徐如宜王慧瑛／高雄即時報導
國立中山大學企業管理學系助理教授王致遠（中）開設「新興產業研究與創業專題研討」課程，學生運用西子灣的「沙」創業，將成果盈收全數捐出，學生修課、創業的同時，也付出愛心回饋社會。圖／中山大學提供
國立中山大學企業管理學系助理教授王致遠（中）開設「新興產業研究與創業專題研討」課程，學生運用西子灣的「沙」創業，將成果盈收全數捐出，學生修課、創業的同時，也付出愛心回饋社會。圖／中山大學提供

在大學修課，不僅能創業還能做公益！國立中山大學企業管理學系助理教授王致遠開設「新興產業研究與創業專題研討」課程，將理論思考化為實作，提供每組修課學生1千元創業基金，鼓勵將創意發想落實到生活當中。其中兩組學生運用西子灣的「沙」創業，將成果盈收全數捐出，學生修課、創業的同時，也付出愛心回饋社會。

中山大學學生王俊翔、黃俊賢、賴韻涵、李嘉俞、洪郁婷、陳妘組成「猴海人生」團隊，將目標客群鎖定全校師生、校友及西子灣居民，學生在發想過程中列出明信片、飾品、瓶中沙等選項，在考量可行性、製作成本及消費者購買意願後，決定以「瓶中沙」為最終販售的產品。

王俊翔表示，「瓶中沙」的設計理念來自想要將在西子灣生活的回憶封存，而瓶中的客製迷你照片則是人們相遇的痕跡，也是人生最好紀念之一。

「猴海人生」販售通路包含線上和實體攤位，並針對不同客群推出個人珍藏、三五好友及情侶信物等組合，20天販售期間收入達5千元，團隊決定將所得捐出。學生李嘉俞強調，「團名來自我們最珍惜的西灣海洋，產品也是最想要留下的西灣記憶」，想為這片大海盡一份心力，最後決定將所得全數捐給黑潮海洋文教基金會。

無獨有偶，學生林竹煖、劉詠竣、郭庭亘、廖宇熙、莊詠淳組成的「沙小人Mx.Sand」團隊也以西子灣的「沙」為主角，製作吊飾和耳環等周邊商品，讓遊客們「戴」著走。林竹煖表示，回首校園裡的點滴，覺得學生就像渺小的沙子，來自不同的地方卻在西子灣相遇，「這樣奇妙的緣分和回憶，不應該讓它只存在腦海裡，所以想將它實體化。」

「沙小人」團隊在行銷產品上花費十足心力，除設計專屬LOGO、標語、經營粉絲專頁來傳達理念，成員也將產品戴在身上，所到之處吸引許多目光，甚至有外縣市的朋友們願意支付運費購買商品。最後團隊將所得1萬2千元捐給流浪動物機構，希望幫助浪浪擁有更好的生活環境。

授課教師王致遠指出，「新興產業研究與創業專題研討」課程希望讓學生「出得了殿堂、下得了廚房」，意即要有能力做出企畫，並擁有足夠的簡報能力，此外還得做得出、賣得掉產品。提供1千元的基金是希望學生學習如何妥善運用有限資源，並結合所學知識實際創業，透過模擬創業活動，延伸學生畢業後的能力發展。

國立中山大學學生運用西子灣的「沙」創業，將成果盈收全數捐出，學生修課、創業的同時，也付出愛心回饋社會。圖／中山大學提供
國立中山大學學生運用西子灣的「沙」創業，將成果盈收全數捐出，學生修課、創業的同時，也付出愛心回饋社會。圖／中山大學提供
國立中山大學學生運用西子灣的「沙」創業，將成果盈收全數捐出，學生修課、創業的同時，也付出愛心回饋社會。圖／中山大學提供
國立中山大學學生運用西子灣的「沙」創業，將成果盈收全數捐出，學生修課、創業的同時，也付出愛心回饋社會。圖／中山大學提供
國立中山大學企業管理學系助理教授王致遠（中）開設「新興產業研究與創業專題研討」課程，學生運用西子灣的「沙」創業，將成果盈收全數捐出，學生修課、創業的同時，也付出愛心回饋社會。圖／中山大學提供
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