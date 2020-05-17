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未來十年什麼科系最有前途？ 網曝答案喊「依賴度重」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇詢問「未來十年什麼科系最有前途」，貼文立刻掀起熱議。 圖／聯合報系資料照片
網友好奇詢問「未來十年什麼科系最有前途」，貼文立刻掀起熱議。 圖／聯合報系資料照片

高三生選填大學科系格外謹慎小心，因為有可能影響未來出路，這讓一名網友好奇，大學科系百百種，讀什麼才能學以致用，因此發文詢問「未來十年什麼科系最有前途」，貼文立刻掀起熱議。

原PO在PTT發文提及，「大家都說能掌握產業趨勢便能掌握人生，未來十年政經環境劇烈變化下，除了醫生讀什麼樣的科系最有前途，是亞太金融中心夢裡相見的財金系嗎？還是十萬青年十萬肝的電機系或是有其他的科系，讓大家重選一次的話，應該選什麼才能符合未來十年產業發展」。

文章一出，普遍網友指出「AI」相關科系，「AI吧！」、「AI出來醫生很快就被淘汰了」、「AI未來錢途無限」、「沒錢就乖乖讀電機、資工，以後AR、AI依賴度會很重」、「絕對是AI」、「每個國家都在開發人工智慧，你覺得呢？」。

另外也有人表示，「英語、日語系，接上先進國社會最重要」、「醫學院最佳」、「唯一新聞系」、「生科吧！」、「醫生再戰百年，其它都垃圾」、「統計相關的好像蠻有前途」、「量子電腦系」。

PTT AI

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