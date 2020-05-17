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109國中教育會考數學科 完整試題與解答

拚交大、國防學程 120公斤雄中生1年甩肉31公斤

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
另名嘉義女中錄取生林汧蓉擅長數理科目，對國防科技領域深感興趣。圖／交大提供
另名嘉義女中錄取生林汧蓉擅長數理科目，對國防科技領域深感興趣。圖／交大提供

就讀高雄中學的成書宇體重曾達120公斤，去年父親突然離開人世，家中頓失支柱，激勵他要考上國立交通大學與國防大學理工學院共同推動的「系統工程與科技學士學位學程」，為此他每天慢跑10公里，一年後成功瘦身31公斤，順利通過體檢、也錄取學程。

國立交通大學與國防大學理工學院共同推動「系統工程與科技學士學位學程」今年邁入第二屆，本次學程放榜成績亮眼，吸引名校成績優異學生報考；招收對象分為軍費生與代訓生，學校推薦錄取代訓生30員，採計國英數自四科分數，錄取平均分數達55級分(滿分60級分)，網羅對國防科技領域有興趣的優秀學生。

交大前瞻系統工程教育院周世傑院長指出，學程邁入第二個年頭，專業的國防科技學科是「根」、全人教育涵養是「本」，全人教育的陶冶是學程栽培人才的核心，「讓學生會念書、更懂為人處事，才能融入團體生活的同時創造璀璨的自己」。

另名嘉義女中錄取生林汧蓉擅長數理科目，對國防科技領域深感興趣。父親出身陸官專修班，林汧蓉自小耳濡目染，對軍事教育與軍中生活樣貌展現高度好奇心；在父親大力推薦下，林汧蓉確認自己未來的道路。她說，自己最堅強的後盾就是家人的陪伴，父親也表示會用走過的歲月與經歷帶領她一步步學習，母親則會用最溫柔的聆聽陪伴著她。

周世傑說，林汧蓉學科成績優異，還懂得與家人分享點滴，把握每一個陪伴父母的時刻。希望學生們未來能發揮這樣的特質，在職涯中與夥伴間互相支援，展現「同行致遠」的力量，引領台灣國防科技發展，也期盼學生成為具備專業知識、擁有同理心，並具有領導能力的新一代國防科技軍官。

就讀高雄中學的成書宇體重曾達120公斤，為拚上交大國防學程，他每天慢跑10公里，一年後成功瘦身31公斤。圖／交大提供
就讀高雄中學的成書宇體重曾達120公斤，為拚上交大國防學程，他每天慢跑10公里，一年後成功瘦身31公斤。圖／交大提供

國防大學 軍費 職涯

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