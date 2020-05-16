交通大學與京都大學合作 盼加速國內細胞治療平民化

國立交通大學智慧醫療推動中心與日本京都大學CiRA基金會，日前簽訂教學與研發合作備忘錄，將合作運用生醫科技導入幹細胞製程，加速落實幹細胞於再生醫學的臨床應用。也是京都大學在幹細胞研究上，首次與國外研究單位，共同合作研究開發。

交通大學表示，交大將已在半導體、資通訊及醫學專業上的成就，協助利用先進製程，將生產流程自動化，並且建立幹細胞製造標準化，一旦有效量產，將可以讓幹細胞治療費用，大為降低，造福更多國內患者。

交通大學表示，幹細胞治療在國內許多人形容是「貴族治療」，治療費用動輒上百萬，甚至千萬。儘管目前應用幹細胞於視網膜黃斑部病變以及心肌修復上，有顯著進展；對於退化性疾病如退化性關節炎的病人，也多有幫助，但由於幹細胞的製造成本昂貴，加上無法標準化製程及量產，阻礙疾病治療應用上的研發，甚至很多患者因為考量龐大的醫療負擔，延誤了治療時機。

交通大學表示，日本京都大學是全球第一個研究「誘導性多功能幹細胞」iPSC(induced pluripotent stem cell）先進技術的核心研究機構，計畫主持人山中伸彌2012年獲諾貝爾生理與醫學獎；今年4月，iPS細胞研究正式進入臨床實驗，這次的合作備忘錄，即是由諾貝爾醫學獎得主山中伸彌教授，與交通大學副校長林奇宏教授代表簽訂，雙方將合作推動幹細胞和再生醫學的教育與研發。

交通大學與陽明大學團隊與京都大學研究團隊，曾多次互訪，實地了解兩校的教育與研發能量，並與交通大學陳信宏校長及陽明大學郭旭崧校長達成合作共識。同時拜會台北榮總醫院、國家衛生研究院、台灣半導體研究中心及桃園遠雄自由貿易港區，對台灣研發及產業量能有更深層了解。經過無數次磋商與實地互訪，決議啟動實質合作，展開再生醫學的基礎研究及教育訓練，並探討幹細胞臨床應用衍生的倫理法規與人文議題。

交通大學表示，該校近年推動BioICT生化資通訊與陽明大學合校計畫，將半導體與資通訊技術應用於數位醫學及智慧醫療；新冠肺炎爆發初期，兩校迅速成立研發聯盟，將資通訊及精密檢測技術應用於防疫工作，展現交通大學與陽明大學，超前部署再生醫學的企圖心，也印證兩校結合，將是未來推動大健康產業的重要基石。