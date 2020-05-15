交大與京都大學CiRA簽訂合作備忘錄

國立交通大學智慧醫療推動中心與日本京都大學CiRA基金會簽訂教學與研發合作備忘錄，雙方將合作推動幹細胞和再生醫學的教育與研發，加速落實臨床應用。

交大今天發新聞稿表示，校方與陽明大學團隊去年參訪京都大學與CiRA，CiRA也到交大、陽明大學參訪，實地了解兩校的教育與研發能量，達成合作共識。

交大表示，經過無數次磋商與實地互訪，雙方決議啟動實質合作，展開再生醫學的基礎研究及教育訓練，並探討幹細胞臨床應用衍生的倫理法規與人文議題。

交大智醫中心原訂3月前往京都大學簽訂合作備忘錄，但因新冠肺炎疫情，延至5月以遠距視訊方式進行會議，並完成備忘錄簽署，展開各項合作，雙方也議定疫情緩解後啟動人員互訪與駐地研究工作。

交大指出，交大智醫中心為CiRA基金會第一個簽訂合作備忘錄的外國單位，未來將運用交通大學與陽明大學在半導體、資通訊及醫學專業，強化iPS細胞生產製備流程。