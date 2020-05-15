快訊

帝國之終：《末代皇帝》裡溥儀與紫禁城的「家國意象」

新內閣／陳時中留任衛福部長繼續抗疫 許銘春、陳吉仲續任

交大與京都大學CiRA簽訂合作備忘錄

中央社 / 新竹市15日電
國立交通大學智慧醫療推動中心與日本京都大學CiRA基金會簽訂教學與研發合作備忘錄，雙方將合作推動幹細胞和再生醫學的教育與研發，加速落實臨床應用。圖／聯合報系資料照
國立交通大學智慧醫療推動中心與日本京都大學CiRA基金會簽訂教學與研發合作備忘錄，雙方將合作推動幹細胞和再生醫學的教育與研發，加速落實臨床應用。圖／聯合報系資料照

國立交通大學智慧醫療推動中心與日本京都大學CiRA基金會簽訂教學與研發合作備忘錄，雙方將合作推動幹細胞和再生醫學的教育與研發，加速落實臨床應用。

交大今天發新聞稿表示，校方與陽明大學團隊去年參訪京都大學與CiRA，CiRA也到交大、陽明大學參訪，實地了解兩校的教育與研發能量，達成合作共識。

交大表示，經過無數次磋商與實地互訪，雙方決議啟動實質合作，展開再生醫學的基礎研究及教育訓練，並探討幹細胞臨床應用衍生的倫理法規與人文議題。

交大智醫中心原訂3月前往京都大學簽訂合作備忘錄，但因新冠肺炎疫情，延至5月以遠距視訊方式進行會議，並完成備忘錄簽署，展開各項合作，雙方也議定疫情緩解後啟動人員互訪與駐地研究工作。

交大指出，交大智醫中心為CiRA基金會第一個簽訂合作備忘錄的外國單位，未來將運用交通大學與陽明大學在半導體、資通訊及醫學專業，強化iPS細胞生產製備流程。

交大 京都 疫情

延伸閱讀

蘇貞昌愛將張子敬留任機會大？環保署：由院內說明

全台38校資工系大解密！考生選填熱門度：交大第1名、台大第9名

竹科生活圈／竹科人避走光復路 花30元借道清大、交大

交大宿舍換新裝 交誼廳讓「宅」學生也出門交流

相關新聞

推動再生醫學 交大與諾貝爾獎得主山中伸彌簽訂合作

台灣疫情漸緩，如何振興後疫情經濟已成新挑戰。交通大學智慧醫療推動中心與日本京都大學CiRA基金會簽訂教學與研發合作備忘錄...

協助境外台生返台學習 興大獲教育部第一所核定招生

新冠肺炎影響全球，協助境外台生於疫情期間返臺學習銜接，教育部5月公布「大專校院辦理台生因應疫情返台就學銜接專案計畫」。中...

裸考也能上恐倒閉？文化大學：註冊率9成屹立不搖

稻江科技暨管理學院昨天突然宣布停辦，有網友發言表示，文化大學分數「好像裸考都能上」，質問這種老牌但分數較低的大學是否也會...

在外開生醫公司等諸多指控 招名威深夜回應了

針對學生家長及外界的指控，中原大學副教授招名威昨天深夜回應本報記者，對於相關的質疑不是表示不知情，就是一概否認。不過，真...

稻江不敵少子化停辦 校長鞠躬道歉

嘉義縣稻江科技暨管理學院停辦，代理校長洪大安昨上午開記者會鞠躬道歉說，停辦主因是少子化，被教育部列管專案輔導學校2年，無法獨立招生，招生惡化，收入減少，他強調，學校不欠薪、不負債，財務健全，8月停辦，教職員依公保優退離職，千餘名學生依意願安置銜接10多所學校。

中大羅馬競技生死鬥 學生嗨翻

YouTube頻道「反正我很閒」近期暴紅，開辦的「羅馬競技生死鬥」掀起風潮，不少大學跟上流行，國立中央大學昨天舉辦第一屆羅馬競技生死鬥，比賽過程熱血沸騰，甚至有學生說「這才是我對大學生活的想像」。

文化大學可能倒閉？ 網指「這優點」打臉：想太多

嘉義縣稻江科技暨管理學院今（14）日宣布將於109學年度停招、停辦，消息一出震驚不少民眾。台灣少子化問題嚴重，全台已有6所大學退場，這讓一名網友好奇「文化這種老牌但分數相對較低的大學可能倒閉嗎」，貼文立刻掀起熱議。

王浩宇：招名威該檢討私人爭議 勿拿中華民國掩飾

中原大學生物科技系副教授招名威先前因歧視陸生言論引發討論，今天又被爆找自己指導的碩博士生在外私開生醫公司，還要求莊姓女博...

長榮大學以紡織剩料 開發環保時尚精緻口罩套今上架

長榮大學成立「方舟美好生活事業股份有限公司」，與橙真紡織合作以該公司剪裁剩餘布料，由創新育成中心主任蘇于倫與育成中心進駐...

台師大校長遭教授提告人事搞黑箱 校方：聘任符合規定

台灣師範大學校長吳正己近日被控聘任教師時「黑箱作業」，前立委盧修一女兒、音樂家盧佳君都「被做掉」。台師大校方則駁斥，聘任...

獨／成大開第一槍率先解封 進入校舍不必再量體溫

國內新冠肺炎疫情趨緩，各項解封措施陸續展開，成功大學經過會議討論，決定取消進入校舍量體溫的規定，以減省能力，但記錄學生足...

成大今年開放國際生碩博士秋季第二階段招生

新冠肺炎全球疫情蔓延，台灣是少數仍能維持實體教育而非線上授課的國家，成功大學為此特別對國際生推出秋季班的人才培訓計畫，希...

熱門新聞

裸考也能上恐倒閉？文化大學：註冊率9成屹立不搖

在外開生醫公司等諸多指控 招名威深夜回應了

文化大學可能倒閉？ 網指「這優點」打臉：想太多

王浩宇：招名威該檢討私人爭議 勿拿中華民國掩飾

會考周六登場 口罩、准考證缺一不可

台東公東高工繁星成績亮眼 14學生錄取理想大學院校

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。