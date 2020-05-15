裸考也能上恐倒閉？文化大學：註冊率9成屹立不搖

稻江科技暨管理學院昨天突然宣布停辦，有網友發言表示，文化大學分數「好像裸考都能上」，質問這種老牌但分數較低的大學是否也會倒，引起討論。文化大學教務長方元沂深夜在個人臉書發文指出，文大註冊率一直維持九成左右，會給人分數低的印象，可能是文大系所數全台最多。他還建議不想倒的私立大學向文化取經，互相交流。

針對網友問卦提到文大錄取分數低，方元沂表示，這是文大因爲有62系所，是全國最多系所大學，所以熱門與冷門科系錄取分數差異很大，很多熱門科系的錄取分數並不低。但他說冷門科系學生別喪氣，入學後可透過跨域專長和輔雙主修、轉系方式，來修讀熱門科系。

另有網友回文中提到文大財力雄厚，方元沂說，「不會倒」本該是私校辦學的基本承諾。面對少子土石流，搖搖晃晃中，文化大學能屹立不搖站穩腳跟，財務健全，以不倒翁姿態得到網友認證，很不錯。另一重要指標是註冊率，文大的註冊率一直維持在九成左右以上，相當穩健，當然不會倒。

方元沂是文大法律系教師，他表示自己也是文大校友，當時讀法律雙主修大眾傳播。而後出國念完碩博士學位，在UIUC讀JD時，以全校前10％的成績排名，爭取在伊利諾州檢察官辦公室工作的機會，而後擔任紐約州律師。

他表示，文大給了他寬廣的知識啟發和養分，他心中充滿感恩。比他厲害的校友們更是遍布各行各業，「文大有財力，更有育才力」。

方元沂說，他最近看到很多鄉民說自己的學校是學店，但「學店」或「學殿」與否，實在是取決於學生的讀書的態度和努力。有人把前段國立大學當學店混，也有人在私立大學逆轉人生。

方元沂說，社會有各種人力需求，大學不能只負責培養尖端學者或企業菁英；不同屬性的大學，育才的目標和責任不同。文大不乏菁英，更多畢業生憑他們的實力成為台灣各產業社會中堅。這群「中堅分子」，才是腳踏實地撐起台灣的人，「我們為自己的學子加油，更為所有的校友驕傲」。