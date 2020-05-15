在外開生醫公司等諸多指控 招名威深夜回應了

針對學生家長及外界的指控，中原大學副教授招名威昨天深夜回應本報記者，對於相關的質疑不是表示不知情，就是一概否認。不過，真相如何，有待校方進一步調查釐清。

招名威被學生家長投訴他未向中原大學報備，就找碩博士生在外開設生醫公司，還要求莊姓女博士生掛名董事長；招名威說，肽研生醫本來就是透過學校的育成中心的計畫衍生出來的企業，符合科技部法規；至於為何由莊女擔任董事長？他說，依規定教師不能擔任公司經營階層，因此擔任顧問及董事，不干涉公司行銷及財務等業務。

招名威除被投訴以學生當人頭開生醫公司，還找廣告公司代為宣傳，卻疑似與廣告公司為了10萬元的廣告費產生金錢糾紛，還嗆廠商「要告就去告」，廣告業者太達數位公司不滿被欠錢，一狀告到法院。

招名威對此表示，此事為子虛烏有，自己擔任公司顧問，不插手行銷業務，只得知該公司與太達廣告公司有官司，且雙方已達成和解，至於詳細糾紛內容，他並不清楚。

招名威還遭莊姓女學生家長爆料，莊女當時收到學校撥款的10萬元研究獎金，招稱該獎金屬於公司所有，要莊女暫時放在她的戶頭保管，後來招出新書，招要求莊女以該筆獎金買書，為新書衝銷售量，但款項匯入出版社戶頭後，招竟翻臉不認帳，辯稱莊女未將該獎金匯到公司帳戶，是侵占公司財物，要脅若不償還該筆獎金就提告。對此，招否認「根本沒這回事」，稱自己不會知道學生收到任何撥款，也沒有要求任何學生買自己出的書。

至於莊女陪同招名威前往香港宣傳新書，返台後卻向莊女父母索討代墊的機票錢，他表示，當時確實有為莊女代墊機票錢，事前也有先講清楚；莊女遭撤換董事長職位後，也傳出招禁止她進實驗室，招說，沒有禁止莊女進入實驗室，他也對莊女遭撤換董事長表示並不知情。