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文化大學可能倒閉？ 網指「這優點」打臉：想太多

聯合新聞網 / 綜合報導
文化大學。 圖／聯合報系資料照片
文化大學。 圖／聯合報系資料照片

嘉義縣稻江科技暨管理學院今（14）日宣布將於109學年度停招、停辦，消息一出震驚不少民眾。台灣少子化問題嚴重，全台已有6所大學退場，這讓一名網友好奇「文化這種老牌但分數相對較低的大學可能倒閉嗎」，貼文立刻掀起熱議。

原PO在PTT發文提及，「輔仁、淡江、東吳、中原、元智、逢甲、東海等幾所大學，錄取分數不算高，但還是要認真讀書才能考上，因此應該不會太快倒閉，但文化大學的分數好像真的是裸考都能上，可是這間學校也開很久了，像這種老牌但是分數較低的大學有可能會倒嗎？」

貼文一出，普遍網友認為文化大學位在台北，地理優勢佳不容易倒閉，「文化不會倒，住台北成績差又不想去外縣市的會想選」、「文化占地利之便罷了」、「萬幸的是在台北」、「文化地點是唯一的優勢」、「文化真的是靠台北的地緣效應，相對而言他們要倒還早」、「想太多！在台北的大學都很難倒」。

也有人提到，「文化多有錢你知道嗎…傻孩子」、「文化推廣部超豪華」、「文化要倒的話，應該會先倒不少其他大學」、「文化不可能，一定是私立科大先倒」、「文化要倒還早的，國立地名大學可能都比文化快」、「文化真的不會，可能一堆國立倒光，它還屹不搖」、「文化的錢多到倒不了，你放心」。

文化大學 PTT

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