獨／成大開第一槍率先解封 進入校舍不必再量體溫

國內新冠肺炎疫情趨緩，各項解封措施陸續展開，成功大學經過會議討論，決定取消進入校舍量體溫的規定，以減省能力，但記錄學生足跡仍需持續。

疫情趨緩，但很多場所進出仍要量體溫，各單位都要派出人力輪班，加上近日天氣炎熱，很多人從戶外進入室內，額溫都偏高，所以往往會在入口處看到有人在「等待額頭變涼」，再一次量測在37度以下才能進入室內，增加不少麻煩。

成大主任祕書李俊璋表示，他個人的看法，從最近相關資料顯示，到醫院篩檢站篩檢的民眾，多數都沒有發燒，而是像有咳嗽、頭痛、味覺失去等症狀，同時台灣社區病例幾乎沒有，就算有也是沒有症狀或輕微，加上目前入境都要居家檢疫，所以進入室內要量體溫，在目前台灣可以說是沒有必要。

他表示，學校在上周舉辦行政會議，針對台灣疫情趨緩，學校有三項解封措施，第一是本周起，取消進入校舍量體溫，但是學生進入仍要掃描QR Code、刷卡，以記錄學生的足跡，同時還要噴酒精與戴口罩。

第二學校的防疫宿舍暫時取消，目前只有兩名學生在住，但要花費所多人力，因此暫時取消，如有入境學生需求，將安排到市區的防疫旅館。

第三，學校的籃球與排球場在磐石艦後一度關閉，只有校內學生才能使用，目前也恢復校外也能使用。

李俊璋表示，學校主要是認為目前量測體溫的意義不大，才在衡量各種科學資料後，決定取消。