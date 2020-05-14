成大今年開放國際生碩博士秋季第二階段招生 還有補助

新冠肺炎全球疫情蔓延，台灣是少數仍能維持實體教育而非線上授課的國家，成功大學為此特別對國際生推出秋季班的人才培訓計畫，希望能培育解決未來疫情與危機的跨國科研人才，向全球攬才。

成大秋季班的碩博士生早在之前就已報考，將在5月20日報考，今年因為情況特殊，很多國際學生因為無法出國，或是疫情因素，來不及提出申請，成大表示，這次在秋季班推出第二階段招生不僅是為了這些來不及提出申請的國際生，同時因為疫情也讓更多國際學生看到台灣的能量，相信有更多的國際學生會想到台灣來就讀，因此開放了二階段的招生。

同時成大針對疫情希望能培育國際人才，推出「韌性創新」培育計畫，讓學校各系所可以提出申請，給予相關經費的補助。

成大表示，秋季班招生作業時間平均2-3個月，現距秋季班開學時間只剩3、4個月，為增加時效性，第二階段的招生送審資料隨到隨審，且6周內即可知結果，自５月18日至６月19日止受理報名。

成大校長蘇慧貞指出，在防疫考量下歐美國家紛紛採取遠距教學，大幅衝擊高等教育教研環境，台灣因成功防疫，是全球極少數能以實體授課提供高品質高等教育的國家，成功大學目前教研條件充裕，可望為有心完整學習的國際學子提供即時雨。蘇校長認為，天災疫病接二連三衝擊全球，培育堅韌創新科學研究人才，是成大善盡全球公民責任的一環。

成大國際長王筱雯表示，成大將藉由「Resilient and Innovative Future（韌性創新）」計畫，積極招收國際學生，培育新型態的人才，投入疫情、人類生存相關的研究工作，也擴大與深化運用成大的研究量能。凡通過申請的計畫案，最高可獲得30萬元經費補助，以做為師生出國參與研討會、訪問等經費之所需。