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樂團嗆「台女欠扁」引撻伐 淡江大學社團惹議粉專聲明道歉

聯合新聞網 / 綜合報導
淡江大學淡水校區一隅。聯合報系資料照片
淡江大學淡水校區一隅。聯合報系資料照片

淡江大學詞曲創作社」近日將舉辦成果發表會，在粉專上張貼樂團介紹文宣，沒想到卻因內容涉及性別暴力的仇恨言論，掀起爭議。事後粉專於昨（13）晚PO出道歉文緊急滅火，仍平息不了網友怒氣。

淡大詞曲創作社為宣傳「大成發（大型成果發表會）」，12日在臉書粉專發文介紹表演樂團之一「台女終結者XX」，該樂團的文宣寫道「台女欠X又欠扁，就讓我們舉起男人的法槌，看到一個打一個，沒有制裁到台女絕不放下！」貼文一出，立即引起網友大加撻伐。

除此之外，有網友發現樂團成員更在臉書散布仇恨及恐嚇言論「淡江就是有你這種人我看到女生才會想看到一個扁一個」、「阿你不爽的話來找我，我保證把你打進醫院」，甚至公布批判他們的女性網友照片，還要大家看到通知他。

有網友發現樂團成員在臉書散布仇恨言論。圖／網友截圖
有網友發現樂團成員在臉書散布仇恨言論。圖／網友截圖

爭議貼文發出一天後，淡大詞曲創作社13日在臉書急發聲明澄清，表示對於「台女終結者XX」宣傳內容所涉及的性別歧視內容已下架，稱「是該團對自己的介紹，屬該團本身的立場，並非詞創社及全體詞創社社員之立場」。

淡大詞曲創作社13日在臉書急發聲明澄清。圖／取自淡大詞曲創作社臉書
淡大詞曲創作社13日在臉書急發聲明澄清。圖／取自淡大詞曲創作社臉書

淡大詞曲創作社亦表達歉意，「詞創社對於『未將不當言論審視過後，就將其文發出』這件事，和所有淡江學生，以及所有看到這篇文而感到不適的朋友們，鄭重的道歉，對不起」。並表示往後會嚴格審查社團所發的每一篇文，是否涉及任何對於歧視和人身攻擊後，再決定發出與否，也取消了樂團「台女終結者XX」」本次成發的表演資格，若往後再出現有爭議的樂團，也將會取消之表演資格。

網友紛紛留言「該請當事人出面說明一下」、「所以文案構思者沒有要就內容道歉就是了？」、「淡江詞創你們自己摸著良心（如果有），看到文案的時候不覺得有不妥？」、「被台女終結者」、「本人完全沒有悔意欸」、「各團的宣傳圖統一設計的吧，在收到這個文案時、整個設計過程中，都沒有思考過哪裡怪怪的？這樣要說是未審視過，我不太相信耶」、「原來只是發文的審查有疏失，而不是檢討為什麼會有這種言論的出現啊」。

淡江大學 性別歧視 樂團

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