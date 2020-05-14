全台38校資工系大解密！考生選填熱門度：交大第1名、台大第9名

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文／葛緯詩

每年學測成績放榜後，緊接而來的另一大課題就是如何選填志願，唯有正確選填心目中的學校志願序，才能有效最大化進入自己理想學校的機率。換句話說，考生選填志願序的同時，也顯現出不同學校彼此之間的競爭力排名。

網路溫度計透過「108年大學交叉查榜」落點分析資料，針對全台38所大學資工系， 依照個人申請入學資料庫紀錄之考生考區、選填志願、 錄取順序、最終就讀校系作為分析資料，解密誰是全台最熱門資工系，誰又能從每次的學測中搶到最多學生。





選填志願依據：首重成績落點、畢業出路



首先透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，多數考生以成績落點與畢業出路做為選填志願的首要依據，同時也會參考學長姊分享的評價，或是學習風氣、師資水平等，但仍以入學門檻，也就是成績落點為主要考量。

此外從網友的討論中也可以發現，隨著大數據時代的到來，企業對於AI相關人才的需求與日俱增，推升資工系成為熱門科系，甚至也讓新興的「資料科學學系」成為顯學，如政大資料異軍突起，以「文組學校」的形象受到網友關注。

image source:《全台38校資工系大學入學競爭力大解密》





選填考生數：交大資工最熱門、逢甲資工緊追在後

若從「108年大學交叉查榜」申請入學考生，選填資工系志願數排名來看，結果發現國立交通大學奪冠，選填考生數多達392名，特別的是私立逢甲大學以320名緊追在後。如果撇開國立大學不看的話，前10名當中不乏靜宜大學、元智大學、義守大學、淡江大學、中原大學等私立大學上榜，國立台灣大學僅以237名選填數排行在第9名。

可以發現，考生選填時會依據成績落點，理性選擇最有把握入學的學校來作填寫，不會高分低報或低分高報。相較於分數位於前段班的考生，選填時有十足的把握只填選前幾志願的學校，成績位於中段班的考生競爭往往更激烈；入學分數相近且上榜的熱門學校，也代表該校在所屬分數階層中，脫穎而出的考生選擇。

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台大資工「食物鏈指數」排行冠軍 中段班學校競爭最激烈



進一步用「食物鏈指數」來看不同分數階層學校的競爭激烈程度，可以發現「食物鏈指數」為27的學校比例最高，有多達12所學校，競爭最為激烈。這些學校從北到南，涵蓋國立大學與私立大學，彼此之間的競爭關係因屬同個分數階層，受分數影響的層面較小；反之受到地理位置、學費高低、師資設備、產官學合作等影響較高，學校是否具有這類優勢，成為考生最終選填熱門程度的關鍵。

什麼是「食物鏈指數」→查看完整洞察報告說明

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進一步細看同時選填兩校以上之學生個數，並繪製關係圖，可以找出彼此競爭關係激烈的學校組合，如中原大學、元智大學、淡江大學、逢甲大學、輔仁大學五校，關係圖之數值代表同時選填兩校志願之考生人數。這些學校因具有相似性，成為多數考生在彼此之間抉擇的組合。

下載《全台38校資工系大學入學競爭力大解密》完整洞察報告，查看詳細競爭組合說明





