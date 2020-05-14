成大帥教授神似日劇男主角…超狂背景起底 網友喊「老天不公平」

一名網友表示在社群軟體IG的限時動態上，看到朋友讚嘆學校居然有一位帥教授，「讓人整個想轉系了起來」，也不禁詢問「大家的教授都這麼帥嗎？」照片一貼出後，引起廣大網友回應，有人認為他的長相像是日韓男星，而該教授的超狂背景也被起底，讓鄉民羨慕直呼「根本人生勝利組」。

這名教授是國立成功大學土木工程學系的副教授洪瀞，今年35歲，年紀輕輕卻有優異的背景，14歲就到美國當小留學生，取得美國哥倫比亞大學的博士學位，專長為「地質災害、災防坡地、加勁土壤結構、數值方法、大地地震工程」等，還在2007年拿到「幾乎不會給非美國人」的美國國家太空總署（NASA）獎學金。

洪瀞的外型也引起PTT表特版的熱烈討論。圖／取自PTT

更曾擔任過日本京都大學、美國史丹佛大學的客座教授，2018年他成為科技部「年輕學者養成計畫」（Most Young Scholar Fellowship）的得主，他曾表示「最大的心願就是回到台灣服務」。

除了傲人的學經歷，洪瀞的外型也引起PTT表特版的熱烈討論，許多人稱讚他「第一張是什麼劇照嗎」、「從韓劇、日劇裡走出的男主角」、「當年號稱哥大周渝民」、「人生勝利組」、「老天不公平啊」、「這老師也太帥都想去考了」、「這福山雅治吧」、「又帥又回台灣付出，更帥了」、「男生都覺得帥...」、「別人的教授總是不會讓我失望」，也有人認為「刻意擺拍的反而沒有日常的帥，教書時的照片都有一股自信的帥」、「小輸中原那個教授」。

洪瀞的外型也引起PTT表特版的熱烈討論。圖／取自PTT

洪瀞的外型也引起PTT表特版的熱烈討論。圖／取自PTT