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大學校園配對驚爆「賣個資」 男曝300元買到女大生的LINE

聯合新聞網 / 綜合報導
女大生玩校園配對竟發現個資被賣。示意圖／ingimage提供
女大生玩校園配對竟發現個資被賣。示意圖／ingimage提供

網路時代交友網站盛行，替想認識朋友的人做配對，本是雙方互利的事，然而有一位網友在Dcard上爆料，她參加一個「校園邱比特」的配對活動，事後和配對成功的朋友聊天才發現，對方是以300元「買」到她的個資。且該網站配對方式竟是把可選擇的對象一字排開，供網友「搶購」，讓原po氣得報警。

原po表示，她抱著試試看的心態參加「校園邱比特」的活動，填完基本資料、理想對象條件並上傳照片後，約莫一周她終於等到她的配對對象。實際和對方聊天後，才發現該網站的配對方式竟然是「有6個人可以選，選完之後要花300元才能取得對方資料」，讓原po氣得直呼「是在哈囉，請問我是被賣個資了嗎？怎麼有種自己在不知情的情況下被送進宮選秀，還被皇上翻了牌的無力感？」

而更令原po氣憤的是，她上該網站一看，竟然看到5、6個人一字排開供她選擇，且上面竟然寫著「立即搶購」，當天結束後竟然還顯示「搶購一空」。令原po氣得無奈表示，「當初只要有參加這個『校園邱比特』活動的人，現在應該個資都在網上被當商品販售挑選了吧，而主辦單位？躺著賺飽飽？」

該交友網站的配對模式。圖擷自Dcard
該交友網站的配對模式。圖擷自Dcard

見此文，網友紛紛直呼「噁心」、「這就是販賣個資吧，真是噁心」、「噁爆，這什麼後宮選秀程式啦！我們是人又不是動物還要放在公共平台上任君挑選」。

也有部分網友認為原po小題大作，「就跟交友軟體一樣，男生要付錢，女生是不用的，你以為會是免費的嗎？」、「她自己也知道算是廣義的交友軟體，她自己也想認識男生啊，這到底有啥好吵……？」但原po反駁「問題是遊戲規則沒說會如此運用，大家的個資就直接運用販賣」。

網友也幫忙歸納出這套模式的問題「重點不是男生要花錢，是主辦方要這樣使用個資，卻未提前告知還從中牟利吧！而且陳列的方式讓女生好像商品，又不是酒店點小姐台，立即搶購是什麼？」

交友軟體 個資 大學生

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