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屏東大學開發「特徵小偵探」讓學童從小學習人工智慧

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
「特徵小偵探－人工智慧概念桌遊」讓學童能從小就能學習人工智慧概念。圖／屏東大學提供
「特徵小偵探－人工智慧概念桌遊」讓學童能從小就能學習人工智慧概念。圖／屏東大學提供

近年人工智慧應用日益普及，為讓學童能從小學習人工智慧概念，國立屏東大學科普傳播學系教授吳聲毅以科技部科學教育實作學門計畫補助，開發一款「特徵小偵探－人工智慧概念桌遊」，讓學童不插電，即可從桌上遊戲了解人工智慧演算法的邏輯。

各行各業受疫情衝擊，許多人開始思索，如何透過機器人協助各項工作。吳聲毅說，「特徵小偵探－人工智慧概念桌遊」是讓學童可透過不插電的桌上遊戲，瞭解人工智慧演算法的邏輯，更讓人工智慧的教育從小扎根。

吳聲毅表示，從小讓學童學習人工智慧概念，不是希望他們能學習寫人工智慧的程式，是希望學童從小可以學習人工智慧概念，瞭解人工智慧對學習與生活的影響。

科技部複審委員林豪鏘表示，吳聲毅的作品不僅能將複雜的概念生活化，更可以透過玩的方式學習人工智慧精髓。

參與遊戲的小學生秉益說，進行遊戲時，自己就像電腦運作一樣，當題目卡是「狗」的話，就要開始找特徵一樣的特徵卡，這個推測過程，很像人工智慧演算法的概念。

學童宇希則表示，這個遊戲讓大家模擬電腦分辨事物的方法，玩家必須思考下一步要怎麼動，這個遊戲過程，就是間接培養程式的邏輯。

國立屏東大學科普傳播學系教授吳聲毅利用科技部科學教育實作學門計畫補助，開發「特徵小偵探－人工智慧概念桌遊」。圖／屏東大學提供
國立屏東大學科普傳播學系教授吳聲毅利用科技部科學教育實作學門計畫補助，開發「特徵小偵探－人工智慧概念桌遊」。圖／屏東大學提供

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