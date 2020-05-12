東海大學產學AI合作 3年內優化東海湖水質與環境

東海大學積極發展AI技術，工學院院長張嘉修帶領8名工學院跨域教師，建立「智慧永續循環經濟」教學與研究團隊，產學合作運用AI技術以東海湖為示範場域，3年計劃以智慧科技優化水質與環境。

「智慧永續循環經濟」3年中長程計畫以校內東海湖為示範場域，建構智慧水質量測系統，團隊結合人工智慧、環境永續、循環經濟技術等創新作法。

第一年計劃建構東海湖水質偵測巡航小艇及規劃智慧養藻廢水處理系統，偵測巡航小艇不簡單，匯聚校內外資源共同打造。包括電機系副教授苗新元的湖水水質資料智慧化採擷丶資工系教授楊朝棟的大數據探勘丶環工系助理教授黃啟裕的環保生物資訊處理技術丶雷虎科技公司的無人載具技術，即時提供東海湖水質精確資訊。

校長王茂駿表示，東海今年拿到THE英國泰晤士世界大學影響力排名全球前兩百名、私校第一、全國第三的佳績，在「SDG 6淨水與衛生」更躋身全球第10名、國內第1名，顯示東海對水資源有效管理使用獲得肯定。

雷虎科技股份公司董事長陳冠如表示，巡航小艇結合智慧載具的定位、導航功能與應用端的感應器，監測水的品質並將即時的重要、關鍵資料回傳研究單位。期待產官學合作，讓產品的工業設計呈現更好的狀態。

陳冠如說，小艇上的4個推進器是雷虎科技海狼號潛艇的推進器，許多關鍵的電子和導航技術也都源自潛艇，未來雷虎科技非常樂意與東海大學利用潛艇的技術做更多的研究與開發。

工學院院長張嘉修說，運用東海湖為示範場域，把AI技術跟環境生態的技術融合，呈現循環經濟的概念，運用藻類讓東海湖的湖水淨化，再利用藻類做循環經濟，包括水產養殖、飼料肥料等，利用AI系統監測水質及空氣的調整。

第二年將導入智慧化技術改造東海湖，成為跨領域、循環、永續、共榮(融)的智慧多功能觀光休閒與環境教育的地標。