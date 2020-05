中原副教授招名威超狂背景曝光 獲美毒理學家資格認證全台僅4人

中原大學生物科技系副教授招名威,近日因中原大學要求他為上課不當發言向陸生道歉而引起爭議。此事也意外讓招名威的超狂背景曝光,他不但是麻省理工博士後研究員,更是全台只有四人具備認證資格的專業毒理學家。

招名威因在課堂上提到「中華民國」、「武漢肺炎」等詞被陸生檢舉,而被中原大學要求二度在學生面前公開道歉,且內容不可提及「中華民國教授」。在校方最新提供的逐字稿中,又顯示他在提及「三聚氰胺」和「毒奶粉事件」時,對網路聽課的陸生說「你們可能吃得比較多」,具有針對性的言辭再度引起爭議。因為這件風波,招名威11日在臉書粉絲專頁表示「毒理威廉這兩天將暫停更新文章」。

招名威在個人臉書粉專中表示,自己是「全台最年輕最帥美國毒理學家,麻省理工博士後研究員,專攻毒物醫學」。2012年招名威從美國麻省理工學院完成博士後研究員訓練返台,任教於中原大學生物科技學系至今,教授細胞生物學、食品安全評估、食品毒理學、藥物毒理學等課程,並推廣PM2.5毒理學教育及毒理科普知識資訊平台。

招名威還網羅優秀人才組成團隊,研究出PM2.5造成心血管硬化的基因,這項研究成果在期刊的發表引發矚目,獲得科技部優秀人才獎勵。

招名威更在2017年11月通過美國毒理學資格認證委員會(American Board of Toxicology)舉辦之資格認證考試,獲得美國毒理學家資格DABT(Diplomate of the American Board of Toxicology)認證頭銜。此認證為全球性毒理學領域醫治認同之專業認證,目前全球約有2500名或資格認證者,除美國本土外,有6%分散於全球,台灣更是僅有4位。

此外,招名威亦在學生間有高知名度,曾有網友在Dcard中原大學校版問「昭名威是中原最帥教授嗎?」,有網友指出「學歷超高」,還有網友認為「說實話,在中原待了第四年確實還沒看過比他帥的」。有修過他課的同學,也表示「我以男生的身分來回答, 他蠻帥的」、「人帥心地善良到你會慚愧蹺課」。