快訊

今年第一號颱風黃蜂生成 周末北轉影響台灣

與世衛簽備忘錄限制台灣參與 中國：這不是秘密

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中原副教授招名威超狂背景曝光 獲美毒理學家資格認證全台僅4人

聯合新聞網 / 綜合報導
中原大學生物科技系副教授招名威。圖擷自臉書「招名威教授 毒理威廉」
中原大學生物科技系副教授招名威。圖擷自臉書「招名威教授 毒理威廉」

中原大學生物科技系副教授招名威，近日因中原大學要求他為上課不當發言向陸生道歉而引起爭議。此事也意外讓招名威的超狂背景曝光，他不但是麻省理工博士後研究員，更是全台只有四人具備認證資格的專業毒理學家。

招名威因在課堂上提到「中華民國」、「武漢肺炎」等詞被陸生檢舉，而被中原大學要求二度在學生面前公開道歉，且內容不可提及「中華民國教授」。在校方最新提供的逐字稿中，又顯示他在提及「三聚氰胺」和「毒奶粉事件」時，對網路聽課的陸生說「你們可能吃得比較多」，具有針對性的言辭再度引起爭議。因為這件風波，招名威11日在臉書粉絲專頁表示「毒理威廉這兩天將暫停更新文章」

招名威在個人臉書粉專中表示，自己是「全台最年輕最帥美國毒理學家，麻省理工博士後研究員，專攻毒物醫學」。2012年招名威從美國麻省理工學院完成博士後研究員訓練返台，任教於中原大學生物科技學系至今，教授細胞生物學、食品安全評估、食品毒理學、藥物毒理學等課程，並推廣PM2.5毒理學教育及毒理科普知識資訊平台。

招名威還網羅優秀人才組成團隊，研究出PM2.5造成心血管硬化的基因，這項研究成果在期刊的發表引發矚目，獲得科技部優秀人才獎勵。

招名威更在2017年11月通過美國毒理學資格認證委員會（American Board of Toxicology）舉辦之資格認證考試，獲得美國毒理學家資格DABT（Diplomate of the American Board of Toxicology）認證頭銜。此認證為全球性毒理學領域醫治認同之專業認證，目前全球約有2500名或資格認證者，除美國本土外，有6%分散於全球，台灣更是僅有4位。

此外，招名威亦在學生間有高知名度，曾有網友在Dcard中原大學校版問「昭名威是中原最帥教授嗎？」，有網友指出「學歷超高」，還有網友認為「說實話，在中原待了第四年確實還沒看過比他帥的」。有修過他課的同學，也表示「我以男生的身分來回答， 他蠻帥的」、「人帥心地善良到你會慚愧蹺課」。

中原大學 PM2.5 麻省理工學院

延伸閱讀

不喜歡「中華台北」？那把陸生叫中生有比較好？

教師提武漢肺炎控校方要求道歉 中原大學：保留對老師追訴權

教師言論遭陸生檢舉 陸委會：講學自由不容干涉

道歉風波 中原副教授、校方各執一詞

相關新聞

檢舉中原大學教授 陸生：舉報未涉統獨招名威偷換話題便於炒作

舉報中原大學副教授招名威上課發表歧視性語言的陸生蓋孝慷，今天接受陸媒《環球時報》採訪時表示，自己的舉報並未涉及統獨議題，...

潘文忠光速力挺中原師 教部最愛講的大學自主去哪了？

中原大學副教授招名威道歉風波持續延燒，究竟是校方維護陸生自我矮化，亦或老師授課內容涉及歧視，真相原貌還有待釐清。但昨天最荒腔走板的，莫過於教育部長潘文忠發表書面聲明，「我是中華民國的教育部長，絕對支持我們的教授在任何地方說『我是中華民國的教授』」，甚至還要組專案小組赴中原調查。

影／招名威爆歧視言論 何志偉批打壓 藍:不必政治操作

中原大學副教授招名威日前與民進黨立委何志偉共同舉辦記者會，表示遭校方箝制言論，要修正用「中華民國的教授」自稱，但事件爆發...

屏東大學開發「特徵小偵探」讓學童從小學習人工智慧

近年人工智慧應用日益普及，為讓學童能從小學習人工智慧概念，國立屏東大學科普傳播學系教授吳聲毅以科技部科學教育實作學門計畫...

台師大研究／球類選手運動前喝黑咖啡 提升體能及爆發力

台師大團隊研究發現，攝取咖啡因可延緩高強度運動時的疲勞，球類運動員在運動前攝取黑咖啡，有助於改善間歇衝刺表現與無氧性爆發耐力，促進運動表現。

母校被「黑」 統神批招名威：先挑釁道歉又塞弄

中原大學副教授招名威道歉風波，授課影片曝光後，畢業於中原大學的知名實況主「亞洲統神」張嘉航則力挺母校，發文批評招名威，「...

招名威言論惹議 中原大學：從未禁止課堂上提中華民國

民進黨立委何志偉昨天陪同中原大學生物科技系副教授招名威舉行記者會，指招名威4月10日提到「新冠病毒引發的武漢肺炎」，被陸...

中原道歉風波 行政院：呼籲校方、部會合作查明真相

中原大學生物科技系副教授招名威近日被指歧視陸生，引發後續道歉與矮化國格風波。行政院今則呼籲，校方與相關部會共同合作盡速查...

中原副教授招名威超狂背景曝光 獲美毒理學家資格認證全台僅4人

中原大學生物科技系副教授招名威，近日因上課內容引起陸生不滿，而被中原大學二度要求向陸生道歉。此事也意外讓招名威的超狂背景曝光，他不但是麻省理工博士後研究員，更是全台只有四人具備認證資格的專業毒理學家。

中原大學陸生風波掀論戰 何志偉批校方打烏賊戰

中原大學副教授招名威指被迫向陸生道歉事件，在校方公布招在課堂上有輕蔑言語的內容後，網路論戰再起，有網友認為招歧視在先，陸...

疫情趨緩 台大16日起開放體育館舍校外人士入校

國內疫情趨緩，台灣大學今天宣布，5月16日起，體育館舍開放師生、校友及付費會員使用；校外人士可由大門及辛亥門入校，但須掃...

中原教師控校方逼道歉 教部：調查小組正釐清事件全貌

民進黨立委何志偉昨舉行記者會表示，中原大學副教授招名威在生物化學課上說出「武漢肺炎」、「中華民國」，指控校方基於政治目的...

熱門新聞

導演易智言怒辭政治大學教職 校方11字回應

檢舉中原大學教授 陸生：舉報未涉統獨招名威偷換話題便於炒作

中原副教授招名威超狂背景曝光 獲美毒理學家資格認證全台僅4人

道歉風波 中原副教授、校方各執一詞

整理包／109國中會考衝刺！ 英聽取消、各科必考重點一次看

母校被「黑」 統神批招名威：先挑釁道歉又塞弄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。