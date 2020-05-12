全球最薄材料打造神經探針晶片 磁振造影更精準

如何縮短診斷與治療的時間差，一直是醫學上待克服難題。陽明大學表示，校內老師利用奈米材料「石墨烯」重新打造神經探針晶片，克服過去無法與磁振造影同時使用的侷限，偵測腦神經電信號與化學物質，又能進行深腦刺激治療，讓診斷治療合而為一。

石墨烯是已知最薄、最堅硬、電阻率最小的奈米材料，陽明大學生物醫學工程系教授陳右穎與交通大學教授陳三元、台北醫學大學教授李宜釗、中研院助研究員黃聖言組成跨領域團隊，用石墨烯開發出具有多維度神經活動電信號感測、化學物質偵測與深腦刺激功能的神經探針晶片，並克服磁振造影產生渦電流傷害腦組織與影像失真的侷限。

陽明表示，團隊應用還原氧化石墨烯神經探針晶片，植入掌管動物行為與認知功能的丘腦部位，進行為期六天每天30分鐘的深腦刺激，並利用磁振造影觀察腦區活化情形。這項研究不僅證實深腦刺激可改變自閉症動物的神經突觸可塑性，進而改善自閉症的社交缺損症狀。

更重要的是，他們印證石墨烯晶片具備電刺激治療功能，又有磁振造影相容，能第一時間觀察腦影像評估治療結果，克服過去兩者不能同時進行的難題，讓未來有機會診斷與治療同步。

在另外一項研究中，團隊開發「memory prosthesis」治療技術，在動物實驗中驗證出神經探針晶片可增強認知功能與記憶力，有效提高最多達50％。相同技術也利用於測量血液中Aβ胜肽的類澱粉蛋白斑塊沉積。

陽明指出，阿茲海默症主要病理特徵是神經細胞外出現類澱粉蛋白斑塊堆積，這項特徵多半只能依靠腦影像來觀察。應用團隊發展的石墨烯神經探針晶片，能測量血清中Aβ胜肽水平，相較於正子攝影以及行為測試，更有助於早期診斷阿茲海默症。

陳右穎表示，過去神經晶片在植入人體後，常受限於手術沾黏與發炎，而影響感測訊號品質；但以還原氧化石墨烯作為晶片感測介面具有絕佳高導電性，同時在晶片外圍包覆一層抗發炎因子，能克服過去沒有辦法達到的生物相容性與訊號品質。

他說，自閉症或阿茲海默症等腦部疾病原本只能依賴行為或腦影像來判斷，有了可以和磁振造影相容的神經晶片，就能結合電生理與腦影像，針對不同的治療需求，設計出偵測腦內多巴胺、葡萄糖、過氧化氫等生物訊號的精準生醫晶片，有助於垂直整合診斷與治療，成我國發展精準醫療發展基石。