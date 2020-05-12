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道歉風波 中原副教授、校方各執一詞

聯合報 / 記者陳熙文鄭國樑／連線報導
立法委員何志偉(右)昨舉行記者會，指中原大學生物科技系副教授招名威(左)在課堂上說出「中華民國」、「武漢肺炎」，被校方要求為此在課堂上向同學公開道歉。記者黃義書／攝影
立法委員何志偉(右)昨舉行記者會，指中原大學生物科技系副教授招名威(左)在課堂上說出「中華民國」、「武漢肺炎」，被校方要求為此在課堂上向同學公開道歉。記者黃義書／攝影

民進黨立委何志偉昨天陪同中原大學生物科技系副教授招名威舉行記者會，指招名威四月十日提到「新冠病毒引發的武漢肺炎」，被陸生寫信抗議歧視；招名威隨後在課堂道歉，強調「作為中華民國的教授」不會歧視，結果又在四月十四日被教務長、副教務長約談，認為上述道歉不妥，也不該強調「中華民國的教授」，若不修正將交校內倫理委員會公評，他因此又被迫再一次道歉。

何志偉批評校方，在自己的國家，民主自由的社會及課堂，「連中華民國都不能說，連武漢肺炎都不能提，連防疫都不能質疑，這是什麼莫名其妙的事？」學校配合意識形態箝制教師、約談老師，要求老師公開道歉，實在讓人非常遺憾。

招名威認為，大學教育應該尊重學術自由、言論自由，以及老師工作權，他明白私立大學有陸生招生的現實考量，但與國家認同是兩回事。他呼籲校方和教育部能正視和處理，還給師生自由安心的學習環境。何志偉要求，相關行政單位務必保障大學教師工作權益，避免不當行政處分。

不過，中原大學昨天下午發聲明反駁，強調從未禁止老師在課堂提及中華民國。校方強調營造友善校園為教育使命，保障任何國家或地區學生受教權，強調彼此尊重。但也表示，此次行政單位在處理過程中，「若有用語不夠精準之處，也將要求改進」。

校方並公布三月十三日上課逐字稿，內容顯示招名威課堂上提到「三聚氰胺」、「毒奶粉」事件，向教室內的學生說「在座的可能吃得很少」，接著指向網路聽課的陸生說可能吃得比較多，「對岸，你知道嗎，就是在講你們」。

校方指出，當天同一堂課，招名威還提到，「所以你覺得武漢肺炎只死，只死一萬多人，對就是在講你們，」這些話連同其他種族的評論和用詞，讓陸生覺得受歧視，因而向校方反映。

教育部長潘文忠說，他是「中華民國教育部部長」，支持每一位教授說「我是中華民國的教授」，台灣要維護學術自由，但不容許矮化國格。

針對此次事件，教育部將組成專案小組赴校調查。中原大學表示，歡迎教部盡快派員調查此事，讓事件能夠更全面、更透明。

中原大學公布老師一部分上課講話。記者鄭國樑／翻攝
中原大學公布老師一部分上課講話。記者鄭國樑／翻攝

中華民國 教育部 陸生 中原大學

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