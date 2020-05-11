快訊

高雄路邊疑有爆裂物緊急交管 防爆小組打開木盒傻眼了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中山大學申設醫學院 與高榮締約為教學醫院

聯合報 / 記者王昭月徐如宜／高雄即時報導
中山與高榮將共同指導碩、博士生，設立合作協議小組，齊力推動新學程或新系所，成為「培育全人照護公費醫學生重鎮」，守護民眾健康。圖／國立中山大學提供
中山與高榮將共同指導碩、博士生，設立合作協議小組，齊力推動新學程或新系所，成為「培育全人照護公費醫學生重鎮」，守護民眾健康。圖／國立中山大學提供

國立中山大學積極籌設醫學院系，與高雄榮民總醫院簽署策略聯盟合作協議書，高榮將成為中山的主要教學醫院，每年提供中山學士後醫學系3、4年級足額實習醫學生至該院臨床實作學習，共同培育關懷社會、兼具人文與科技素養的公費醫學生。

中山大學校長鄭英耀說，全民防疫逾百日，中山與高榮未來也將聯手抗疫，若大規模傳染病發生時，可協助提供高屏澎東第一線醫療人力與最新醫學科研技術，守護民眾健康。

中山大學109學年度新設「生技醫藥研究所」與「精準醫學研究所」，更積極申設籌備「學士後醫學系」。高雄榮民總醫院以卓越的醫療資源，包括醫學研究儀器、研究設施、生物性材料、生物組織庫、圖書資源、資訊設備、聯結臨床資料及動物中心等與中山攜手，齊力提升醫學教育品質，兩造將共同指導碩、博士生，設立合作協議小組，齊力推動新學程或新系所，成為培育全人照護公費醫學生的重鎮。

鄭英耀、林曜祥指出，未來若申請獲准，將由高榮教學副院長陳垚生帶領學士後醫學系，透過能與世界醫學教育趨勢接軌的教師團隊，從慎選醫學生開始，提供先進智慧型的教育軟硬體設施，創新醫學教育課程，培育兼具科技與人文素養且關懷社會的公費醫學生。

新冠肺炎疫情風暴未歇，鄭英耀說，醫護人員每天巡房4至6次，承受醫院內感染風險，保存他們的戰力無疑是防疫關鍵。中山大學電機系團隊打造全球第一套「非接觸式生理感測系統」，可全天候遠距偵測患者的呼吸、心跳及體溫，協助醫院遠端監測病患生理情形，降低交互傳染可能性。

另，「毒藥物暨生醫快篩研究中心」研發雷射大氣質譜儀，已成功應用在臨床急診毒物醫療，未來可針對類似武漢肺炎的新型冠狀病毒患者進行快速篩檢。全亞洲唯一的「氣膠科學研究中心」則投入PM2.5預防醫學和氣膠生醫研究，探討新型冠狀病毒透過PM2.5傳播，所誘發的病症如肺部、呼吸道及心血管疾病等成因與解方。

林曜祥說，高榮是南部唯一的公立醫學中心，支持引導國家醫療政策，從榮民醫療照護、醫養合一到傳染病防治、急救災難醫療、分級醫療、長照A+BC服務等，不遺餘力，已連續多年榮獲高齡醫學典範獎，為全國醫院的表率，並致力精進醫療品質、提供友善醫療服務、創新醫療技術及優化醫療教學服務。期待雙方合作後，協助解決原住民、離島及偏鄉醫師不足現況。

國立中山大學積極籌設醫學院系，與高雄榮民總醫院簽署策略聯盟合作協議書，高榮將成為中山的主要教學醫院。右為中山大學校長鄭英耀、左為高榮院長林曜祥。圖／國立中山大學提供
國立中山大學積極籌設醫學院系，與高雄榮民總醫院簽署策略聯盟合作協議書，高榮將成為中山的主要教學醫院。右為中山大學校長鄭英耀、左為高榮院長林曜祥。圖／國立中山大學提供
中山與高榮將共同指導碩、博士生，設立合作協議小組，齊力推動新學程或新系所，成為「培育全人照護公費醫學生重鎮」，守護民眾健康。圖／國立中山大學提供
中山與高榮將共同指導碩、博士生，設立合作協議小組，齊力推動新學程或新系所，成為「培育全人照護公費醫學生重鎮」，守護民眾健康。圖／國立中山大學提供

中山大學 榮民 新冠肺炎

延伸閱讀

校園解封？ 高屏各大學要討論

疫情趨緩校園解封？高雄各大學抱持保守態度再開會研議

中山大學率先紓困 八月起減免3%學雜費

統促黨張安樂中山大學演講事件／我不同意你的觀點，但我誓死捍衛你說話的權利

相關新聞

教授說「中華民國」陸生抗議 潘文忠：不容許矮化國格

民進黨立委何志偉今天召開記者會，指出有大學老師在課堂上提及「中華民國」，被陸生抗議，校方要求該師公開道歉。教育部長潘文忠...

中原大學老師被逼道歉？ 校方：保障受教權彼此尊重

中原大學招姓老師今天在立法委員陪同下開記者會，表示在課堂上，針對新冠肺疫病毒提出合理假設，引發大陸學生不滿，校方竟要求兩...

教師提武漢肺炎控校方要求道歉 中原大學：保留對老師追訴權

民進黨立委何志偉今天指出，中原大學副教授招名威在課堂上說出「武漢肺炎」、「中華民國」，遭校方要求在課堂上道歉，他認為校方...

中山大學申設醫學院 與高榮締約為教學醫院

國立中山大學積極籌設醫學院系，與高雄榮民總醫院簽署策略聯盟合作協議書，高榮將成為中山的主要教學醫院，每年提供中山學士後醫...

影／課堂說中華民國被要求道歉？ 立委批校方踐踏國格

立法委員何志偉上午在立法院舉行「只要陸生不要尊嚴 中華民國在大學課堂被消失」記者會，指中原大學生物科技系副教授招名威，因...

課堂提中華民國、武漢肺炎遭陸生檢舉 老師被要求道歉

民進黨立委何志偉今舉行記者會，指中原大學要求老師在課堂上說出「中華民國」，在課堂上向同學道歉。中原大學生物科技系副教授招...

勤益科大假日班招生夯 校長：贏在學歷、工作兼得

雖有少子化挑戰，但是國立勤益科技大學附設進修學院暨專科進修學校近年招生卻持續成長。據教育部統計，該校去年的註冊率就達10...

本土零確診 大學校園擬對外解封

很多學校因新冠肺炎疫情封校，但因我國多日宣布零人確診，台南市前天宣布重新開放校園。台灣大學昨表示，台大最快5月18日「解封」，但仍保持實名制入校。台灣師範大學表示尚未決定。兩校都將在下周一的全校防疫會議中討論此事。

境外台生轉學回台方案出爐 單獨招生、外加名額2%

多國新冠肺炎疫情升溫但我國趨緩，教育部7日發函各校申請辦理疫區境外台生專案轉學方案，採單獨招生並以外加名額方式辦理，各班別總名額以外加2％為原則。各校要在今年8月31日前完成招生並放榜，境外的學、碩、博、二專學制台生若申請成功，109學年就能轉學回台。

社區大學紓困申請開跑 每校最高補助200萬元

新冠肺炎疫情衝擊社區大學從業人員，教育部表示，行政院6日核定「教育部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振...

台北政經學院成清大校中校 110學年起收7成外籍生

台北政經學院基金會今天下午與清華大學正式簽約，將合作設立台北政經學院（TSE）。該會表示，他們得到寶佳機構創辦人林陳海捐...

以學研助防疫 台大開發模擬人流、體溫量測儀

新冠肺炎疫情，台灣大學今舉行記者會表示，校內至今無人確診，且以學研成果助防疫，如化學系助理教授徐丞志提出新冠肺炎疫情趨勢線，登上經濟學人雜誌。地理系主任溫在弘將疫情結合地圖，模擬校園人流。電機系技正劉振森也打造非接觸式體溫量測儀「防疫一號」置於校園。

熱門新聞

課堂提中華民國、武漢肺炎遭陸生檢舉 老師被要求道歉

教師提武漢肺炎控校方要求道歉 中原大學：保留對老師追訴權

中原大學老師被逼道歉？ 校方：保障受教權彼此尊重

教授說「中華民國」陸生抗議 潘文忠：不容許矮化國格

109會考衝刺／社會不靠背誦 掌握這3題型輕鬆攻略九成

中山大學申設醫學院 與高榮締約為教學醫院

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。