中山大學申設醫學院 與高榮締約為教學醫院

國立中山大學積極籌設醫學院系，與高雄榮民總醫院簽署策略聯盟合作協議書，高榮將成為中山的主要教學醫院，每年提供中山學士後醫學系3、4年級足額實習醫學生至該院臨床實作學習，共同培育關懷社會、兼具人文與科技素養的公費醫學生。

中山大學校長鄭英耀說，全民防疫逾百日，中山與高榮未來也將聯手抗疫，若大規模傳染病發生時，可協助提供高屏澎東第一線醫療人力與最新醫學科研技術，守護民眾健康。

中山大學109學年度新設「生技醫藥研究所」與「精準醫學研究所」，更積極申設籌備「學士後醫學系」。高雄榮民總醫院以卓越的醫療資源，包括醫學研究儀器、研究設施、生物性材料、生物組織庫、圖書資源、資訊設備、聯結臨床資料及動物中心等與中山攜手，齊力提升醫學教育品質，兩造將共同指導碩、博士生，設立合作協議小組，齊力推動新學程或新系所，成為培育全人照護公費醫學生的重鎮。

鄭英耀、林曜祥指出，未來若申請獲准，將由高榮教學副院長陳垚生帶領學士後醫學系，透過能與世界醫學教育趨勢接軌的教師團隊，從慎選醫學生開始，提供先進智慧型的教育軟硬體設施，創新醫學教育課程，培育兼具科技與人文素養且關懷社會的公費醫學生。

新冠肺炎疫情風暴未歇，鄭英耀說，醫護人員每天巡房4至6次，承受醫院內感染風險，保存他們的戰力無疑是防疫關鍵。中山大學電機系團隊打造全球第一套「非接觸式生理感測系統」，可全天候遠距偵測患者的呼吸、心跳及體溫，協助醫院遠端監測病患生理情形，降低交互傳染可能性。

另，「毒藥物暨生醫快篩研究中心」研發雷射大氣質譜儀，已成功應用在臨床急診毒物醫療，未來可針對類似武漢肺炎的新型冠狀病毒患者進行快速篩檢。全亞洲唯一的「氣膠科學研究中心」則投入PM2.5預防醫學和氣膠生醫研究，探討新型冠狀病毒透過PM2.5傳播，所誘發的病症如肺部、呼吸道及心血管疾病等成因與解方。