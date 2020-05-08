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科技結合設計 國研院與設研院簽約要讓科學更好懂

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
國研院院長王永和（左）與設研院院長張基義（右）簽署合作備忘錄。圖／國研院提供
國研院院長王永和（左）與設研院院長張基義（右）簽署合作備忘錄。圖／國研院提供

國研院表示，6日已與台灣設計研究院簽合作備忘錄，未來雙方將共同推廣科學普及與創意設計，透過策略性合作，為我國科學技術的研發導入設計能量，並強化科普知識的傳播效益。雙方表示希望帶動台灣人文科技研發能量，提升台灣產業競爭力。

國家實驗研究院院長王永和說，國研院是國內研發單位之一，有許多研究成果都有潛在的商業價值。跟設研院合作後可轉換思考方向，運用設計角度來探索以使用者為中心的產品或服務模式，擴散科學研究的價值與效益。

王永和也說，未來若能將國研院的前端科學技術，透過設計溝通轉譯來降低其複雜性，就能讓知識更廣泛地被大眾理解，發揮更大的影響力，且可引動社會參與。

設研院院長張基義說，目前歐美積極推動以設計思考（design thinking）導入科普教育及科技研發成果商品化，在這樣的世界潮流中，我國以設計作為國家發展之創新驅動力，將設計導入科技領域更是首要任務。

張基義說，本次雙方合作除運用設計力轉化與民眾的溝通語言，更希望透過設計與科學的跨領域合作，為台灣設計師創造更大的舞台。Design In Taiwan不只是產品力的展現，透過設計跨域合作與加值，讓設計產生綜效，進而創造出更大規模的影響力。盼跨域合作帶動台灣軟硬實力整合，讓科技因為設計能量而更有溫度。

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