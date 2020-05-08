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交大宿舍換新裝 交誼廳讓「宅」學生也出門交流

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
交大宿舍換新裝，採工業lounge格調。圖／交通大學提供
交大宿舍換新裝，採工業lounge格調。圖／交通大學提供

交通大學表示，校內南區12舍在廣納學生意見下，整併教育部補助款和宿舍節餘款，斥資千萬元裝修400坪地下室交誼廳，規畫動態和靜態區多元空間，以鐵件、玻璃、鏡面為主要元素，搭配無縫水泥地坪，一亮相就吸引師生關注。

交大總務長曾成德說，大學是成為大人的重要階段，要懂得如何跟同學相處、追求人生目標。他表示交大常被稱「宅宅學校」，交誼廳能讓大家走出房門交流，一起看NBA、看台灣職棒或健身，甚至帶食材學烹飪，都很棒。

交大表示，12舍交誼廳地面採改良式磨石子工法，以銅條刻畫雙線跑道，嵌地的1、2號數字呼應12舍名稱。運動區有65吋電視和懶骨頭，滿足學生視聽需求，還有健身房、沙袋拳擊區、韻律教室與籃球機、手足球台、電子飛鏢把等設備。

交大代理校長陳信宏說，12舍為交大第三個大型交誼空間裝修案，內部裝修規畫與學生進行多次討論，以學生需求為出發點，希望學生在交大享有優良的教學品質外，也擁有舒適的住宿環境。

校方說，12舍將於今年九月提供大一新生入住，交誼廳也開放入住交大12舍、13舍、研2舍近2000名學生使用，盼開啟學生面對面交流的機會，成就一座創新人才搖籃。

曾成德說，12舍落成近30年，過去地下室曾是餐廳與腳踏車停車場，改造後空氣更流通，也規畫天窗讓光線直射人工草坪，環境變得更明亮清新。特別的是，電梯開啟就可看到博愛校區舊大門，告訴學生「交大是有歷史的」，讓學生延伸過去，走入未來。

交大宿舍換新裝，採工業lounge格調。圖／交通大學提供
交大宿舍換新裝，採工業lounge格調。圖／交通大學提供

交大 健身 教育部

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