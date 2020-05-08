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台北政經學院成清大校中校 110學年起收7成外籍生

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台北政經學院基金會今天下午與清華大學正式簽約，將合作設立台北政經學院（TSE）。記者潘乃欣／攝影
台北政經學院基金會今天下午與清華大學正式簽約，將合作設立台北政經學院（TSE）。記者潘乃欣／攝影

台北政經學院基金會今天下午與清華大學正式簽約，將合作設立台北政經學院（TSE）。該會表示，他們得到寶佳機構創辦人林陳海捐款台幣30億元支持，可突破公立大學經費限制，培育頂尖政經人才。 TSE將是清大第11個學院，110學年度至少先招收10名碩士生，預計七成為外籍生，上課地點在清大校內。

台北政經學院基金會董事長、促轉會前主委黃煌雄說，台北政經學院由私人捐助，但在清華大學內以「校中校」的模式運作，將成為台灣高等教育的一項創舉。清大校長賀陳弘說，此學院院長和學費還沒決定，110學年度至少先招收10名碩士生，111學年度則至少招收40名碩士生與10名博士生，七成為外籍生，招生名額將逐年增加。

賀陳弘說，台北政經學院的設立計畫已獲教育部同意，採全英語授課，未來畢業生將獲頒清大博碩士學位證書。初期上課地點在新竹的清大創新育成大樓，未來將在校園另建學院大樓。清大在台北市金華街的校地月涵堂也將是授課地，三年後會在台北授課。

蔡英文總統畢業於倫敦政治學院（LSE），黃煌雄說，該校與哈佛甘迺迪學院等知名學府，都是台北政經學院未來合作辦學對象。他將成立國際諮詢委員會，徵詢專家意見，用最好的待遇禮聘國際級大師與新銳學者到學院講學。

至於為何選清大而非他校，黃煌雄說，基金會經多方徵詢，決定與培養過無數頂尖理工人才，並孕育出諾貝爾獎得主的清大合作。兩方優勢互補，創造雙贏，他很高興能與清大同行。

賀陳弘說，此次合作結合民間力量與公部門，將是台灣高等教育創新及國際化最重要的一項實驗計畫，也是社會科學領域前所未見的最大捐助。他說公部門具聲望但彈性不足；民間單位不只有彈性，還能提供豐富資源。這樣的合作在台灣是第一次，在亞洲也非常少見，一定會獲得國際矚目。

有關辦校源起，黃煌雄表示，基金會創立20年，他受英國費邊社懷抱社會改革理想、創辦倫敦政經學院的啟發，開始構思如何在台灣創辦一所引領世界與歷史思潮的學術殿堂，但資金與人才都是難題，很幸運能得到企業資助。

捐款代表、台北政經學院董事林家宏表示，這筆以30億台幣設立的基金，孳息將作為台北政經學院經常性的運作經費，估每年可供運用經費平均在1億元以上。

教育部長潘文忠出席致詞表示，此次合作在台灣高教上又是一個新的里程碑，盼培育政治事務人才，和對接國際，他很感謝有機會見證這歷史一刻。前教育部長黃榮村、曾志朗、吳清基、蔣偉寧以志工身分參與基金會，今天也到場致意。

台北政經學院基金會今天下午與清華大學正式簽約，將合作設立台北政經學院（TSE），基金會董事長黃煌雄致詞。記者潘乃欣／攝影
台北政經學院基金會今天下午與清華大學正式簽約，將合作設立台北政經學院（TSE），基金會董事長黃煌雄致詞。記者潘乃欣／攝影

清大 黃煌雄 教育部

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