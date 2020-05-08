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開發校園疫情模擬、趨勢線 台大：盡大學社會責任

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台大防疫一號結合量測體溫與紀錄刷卡功能，目前已升級到1.6版，加裝了天線和藍芽，也增加LCD螢幕與蜂鳴體溫警示功能，使用上更為簡便且有效。記者潘乃欣／攝影
台大防疫一號結合量測體溫與紀錄刷卡功能，目前已升級到1.6版，加裝了天線和藍芽，也增加LCD螢幕與蜂鳴體溫警示功能，使用上更為簡便且有效。記者潘乃欣／攝影

我國爆發新冠肺炎疫情至今逾百日，台灣大學今舉行記者會表示校內至今無人確診，各處室今年1月30日至今通力合作防疫，校內也有老師以學研成果助防疫，如化學系助理教授徐丞志提出新冠肺炎疫情趨勢線，登上經濟學人雜誌。地理系主任溫在弘將疫情結合地圖，模擬校園人流。電機系技正劉振森也打造非接觸式體溫量測儀「防疫一號」置於校園。

徐丞志日前在臉書上提出簡化的動力學模型預測疫情趨勢，登上經濟學人雜誌。他表示也與台大研發處邀集校內專家成立台大COVID-19研究平台，結合校內實驗室開發防疫技術。另也與國際處邀加拿大學者，打造全球首座運用質譜技術檢測新冠病毒的P2實驗室，可檢測病毒抗原與血清抗體。

溫在弘運用地理資訊系統，將疫情資訊納入地圖，他表示，這能透過電腦模擬人流與接觸感染的地理、時空分布等，並以情境分析，模擬校園若爆發群聚疫情，疫情將如何擴散，影響校方防疫決策。台大據此執行人流管制、自動化體溫監控與紀錄足跡等措施。

劉振森今邀學生展示防疫一號使用方式，他說，防疫一號結合量測體溫與紀錄刷卡功能，目前已升級到1.6版，加裝了天線和藍芽，也增加LCD螢幕與蜂鳴體溫警示功能，使用上更為簡便且有效。

台大老師徐丞志日前在臉書上提出簡化的動力學模型預測疫情趨勢，登上經濟學人雜誌。記者潘乃欣／攝影
台大老師徐丞志日前在臉書上提出簡化的動力學模型預測疫情趨勢，登上經濟學人雜誌。記者潘乃欣／攝影

疫情 新冠肺炎 台大

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