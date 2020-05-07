陽明交通大學併校新校徽設計出爐！ 網歪樓：像Loading圖
國立陽明大學與國立交通大學即將合併成為「國立陽明交通大學」，6日校方特別針對新校徽候選辦了一場設計說明會。校徽以設計理念區分為A組與B組，再分別做細節修改，呈現出8款設計。
A組為傳統校徽的延續，延續兩校圓形校徽為主體，外圈設計為交大舊校徽中有的齒輪，代表科學；內圈則是陽明大學校徽的蛇杖，代表生命。新校徽將兩個主要意象結合在一起，象徵兩校攜手共進。
B系列的設計理念則強調突破傳統，以全新的元素「光」為主題，代表生命之光與交大的世界之光。主要視覺設計為光芒照射出的圓，外圈以24線段代表交大科學的齒輪，內圈以23線段象徵人類DNA的23對染色體，也象徵理工與醫學大學的結合。
有網友認為A系列承載意義明顯，典雅好看，「B系列涵義有點太深刻太細節」、「A3有種破繭而出，展翅高飛的正向感」、「Ａ校徽各取一半合併，我選那個，很美。」然而也有人認為，「A太像醫學大學，沒有顧慮到交大的百年歷史感」、「A系列的焦點都被蛇杖搶走了……」、「校徽放了蛇杖看起來很像醫學大學，有種交大只是附屬的感覺」。
而針對B系列，有不少網友不留情批評，「B很像網路延遲」、「後面四個是loading圖案？」但也有網友稱讚，「B簡約而有未來感」、「B1-B4有後現代藝術的感覺」、「覺得B很棒～～意象鮮明又具設計感」。
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