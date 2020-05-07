陽明交通大學併校新校徽設計出爐！ 網歪樓：像Loading圖

教學創新是這幾年來大學所重視的重要課題，在高教深耕計畫中也將教學創新列為重要願景，但在實踐的過程中，卻發現許多學校或教師不了解教學創新的意義與目的，甚至將其視為影響研究的絆腳石。教學創新的目的為何？應該以什麼樣的心態來面對教學創新的挑戰？本期評鑑雙月刊特別邀請曾榮獲「總統創新獎」，長期投入教學創新研究的國立臺灣大學電機系葉丙成教授來分享他的看法與見解。

2020-05-06 09:31