日文系要附N1證書！ 台大特殊選才門檻高有10缺額

不採升學考試成績的特殊選才管道名額漸增，109學年47校共開458名額，各校日前陸續放榜。頂大如清大、交大表示收到程式設計、歌唱、新住民等多元背景和領域的偏才，且滿招無缺額。不過台大招生設諸多具體門檻，如日文系要附日檢N1證書，相當於畢業門檻；最後有10名缺額。教育部說，缺額將流用到考試分發入學。

台大註冊組主任李宏森表示，該校有14系開設109學年特殊選才名額，共142生報名，一共招收32人，最後僅22人錄取。地理系預計招五人，條件是近兩年曾在國際地理或地球科學奧林匹亞競賽奪牌，無人報考。日文系要求附日檢N1證書，且高中各學期國文、英文單科成績都在就讀學校排名前1％。該系擬收一人，僅一人報考，最後無人錄取。

根據台大簡章，社會系開出的報名資格是曾獲總統教育獎、曾因社會服務或公益事蹟獲國際性或全國性獎項，或具社會學領域中全國或國際參與經驗，並提供佐證資料。符合其中一項即可報名，不過李宏森說，該系27人報考，擬收一人，最後無人錄取。

台大社會系主任林國明說，系上審查委員看報名學生的書面資料，沒有發現經歷或表現特殊，且與社會學內涵有關的學生。考生大多描述自己寫過小論文，或是高中社會學科成績不錯，但系上老師認為特殊選才錄取生應該比個人申請生更特殊，否則不一定要以特殊選才管道錄取。

清大、交大則多鼓勵多元專長或不同教育資歷背景的考生報名，以清大不分系學制「清華學士班」109學年特殊選才簡章為例，該系招生對象包含具備學科、語言、藝術天賦，或具創新能力和領導能力等學生。另鼓勵實驗教育學生、具美國大學入學考SAT成績單等體制外學生報名。

清華大學教務長焦傳金表示，109學年共1101人報名特殊選才創新高，最後錄取60人滿招。清華學院學士班吸引703人報考，最後錄取33人，包括歌唱選秀選手、出版過歷史書的學生等。一名台大社會科學院教授說，歌唱等多元才藝較難讓台大老師埋單，台大選才仍盼學生具一定學術基礎。

交通大學教務長盧鴻興說，交大109學年特殊選才名額已提升到47人，以不分系的百川學程為主；資工系為找程式設計偏才，以及電機系為找跨領域工程人才，也各開放七個名額挑選學測成績篩不出的學生。三系都滿招，且錄取率不超過12％。