高教基金會鏈結全球 行銷留學臺灣15有成

【文．江瑞婷╱財團法人高等教育國際合作基金會高等專員】

以鮮明色彩、展翅飛向臺灣鶴鳥意象深植人心之財團法人高等教育國際合作基金會（以下簡稱基金會），今年已邁進15周年。15年來，基金會始終以踏實穩健步伐，向全世界展現臺灣高教亮點。

近十餘年在全球化浪潮席捲下，臺灣高等教育結構產生重大轉變，境外學生從2005年21,678人增加到今日，有來自全球逾170國130,417人在全臺各大學校園學習。人才流動不僅促進學術及產業升級，更激發多元文化包容與國際社群參與對話空間；學術交流模式亦從傳統簽訂姊妹校和師生互換，創發出各型態雙聯學制及跨組織、領域、國界與產業之共善聯盟；合作夥伴不再僅列歐美日韓，中國、東協南亞與拉丁美洲各新興國家也絕不忽視。短短十餘年變化，大學不再只談教學與科研實力，學校品牌形象與全球行銷策略成為招生致勝關鍵。

回顧2000年11月9日，教育部國際學術交流審議委員會為提升我國高等教育國際競爭力、凝聚全國公私立大學校院整體力量、發揮臺灣學術及科研亮點優勢、開創教育跨國跨域合作新格局，建議成立具代表性之國際學術合作團體。爰此自2002年起，各界專家學者集思廣益，在教育部及國內百餘所大學校院捐贈基金挹注下，2005年11月「財團法人高等教育國際合作基金會」正式成立，隔年1月啟動運作。

基金會的核心任務

基金會是教育部所屬公設財團法人，現有117所永久捐贈校，結合國立大學校院協會、國立科技大學校院協會、私立大學校院協進會及私立科技大學校院協進會等國內四大高等教育組織，以積極態度、穩健步伐，擴大臺灣高等教育在國際社會之活動空間及影響力，以推動高等教育國際學術合作為宗旨，業務範圍包含：

一、協助各大學校院發展國際交流與合作事宜。

二、籌辦國際性之高等教育研討會。

三、籌組在國外舉辦大學博覽會並推廣招收國際學生。

四、接受委託從事國際合作事宜。

五、推廣國際間有關我國學術及文化之研究。

六、輔導及評估境外各「臺灣教育中心」之業務及發展。

七、協助推動兩岸教育交流。

八、其他符合本會設立宗旨之相關公益性教育事務。

促進國際交流合作及拓展境外生源項目為近來我國高等教育對外發展之重點工作。基金會現階段核心使命與工作目標乃積極配合國家政策，在全球建立「留學國外，必選臺灣」之正面形象，透過「留學臺灣」（Study in Taiwan，簡稱SIT）網際數位空間傳遞我國健全之高等教育體系及優質學研環境。

▲ 2020年留學臺灣官方網站，全新改版再升級。 （高教基金會提供）

多元媒體行銷，呈現留學臺灣精彩樣貌

基金會於2018年舉辦「留學臺灣境外生趨勢調查」，回收約6,000份在臺境外生問卷，結果顯示境外生來臺前獲取臺灣高教資訊的主要管道是網路。基金會為符應數位時代趨勢及青年使用者習慣，定期透過官網、「留學臺灣」網站、社群媒體及自製影片等管道，針對不同受眾，提供各面向豐富的留學臺灣資訊，鼓勵境外各年齡層優秀學生勇於選擇來臺就學，開創人生精彩篇章。

基金會經營之「Study in Taiwan」留學臺灣資訊網站（http://www.studyintaiwan.org，簡稱SIT網站）為國內最大境外學生入口網站，2019全年度有超過百萬次的瀏覽，瀏覽人次以印尼最多，其次為美國、泰國、越南及印度。SIT臉書粉絲人數也在2019年突破21萬人，遍及世界45國，其中以印尼、印度、越南、馬來西亞及菲律賓為大宗，全年累積超過650萬次瀏覽，網路聲量亦長期領先全球同類型社群粉絲專頁，表現亮眼。基金會除拍攝在臺境外生專訪短片進行網路行銷外，更實地採訪各校國際交流合作典範，自製系列影音專題報導，針對不同素材及內容，重點投放目標國及區域宣傳，實際提升各校聲譽及能見度。

2020年基金會更將觸角延伸至畢業後在臺工作之境外生，推出各校傑出畢業生專訪影音圖文，呈現其留臺工作的奮鬥經歷及生活樣貌。期透過多元媒體行銷及SIT各項推廣活動，讓世界各地學生認識臺灣學習全貌，明智選擇來臺留學。

為即時掌握各國學生留臺成因，基金會也將再度針對全國境外學生，進行2020留學臺灣問卷調查，並依據填答資料，撰寫趨勢分析報告，提供全國大學校院未來擬定境外招生策略之參考。

▲ 馬來西亞籍畢業生饒祗豪，留臺彩繪人生藍圖。 （高教基金會提供）

鏈結全球，穩健推廣臺灣厚實學術能量

基金會歷年來與重點國家具指標性及代表性學術機構合作，籌辦雙邊高等教育論壇，分享大學校院各項國際互動舉措及實踐案例，如教職員生交換、雙聯或多聯學位、課程自主彈性規劃、移地多國授課或跨國跨域整合研究等，營建國內外大學校院之實質對話平台及交往網絡，展現臺灣高等教育之獨特優勢及學術科研能量。

基金會迄今已與全球18個重點國家／地區合作逾50場國家層級雙邊高教會議，今年預定舉辦之會議包括7月「臺灣－馬來西亞大學校長論壇」、9月「臺灣－英國高等教育論壇」、10月「臺灣／紐西蘭高等教育論壇」以及11月「臺灣─日本大學校長論壇」，期大學校長暨國際事務主管及同仁透過面對面討論，充分交換當前高教熱議主題，自然醞釀前瞻合作之可能契機。

▲ 2019年9月首屆臺英高等教育論壇於英國倫敦舉行。 （高教基金會提供）

智識匯聚，厚積國際事務專業職能

臺灣高等教育國際化發展穩健，除因國家高教政策積極推動國際合作交流外，大學校院遍及全球之豐沛學研網絡，亦為我國高教質量領先全球之重要關鍵。然而德國聯邦教育及研究部長卡爾利茨克（Anja Karliczek）女士在受訪時表示，「要打造終身學習的文化，因為職場所需要的技能一直在改變，要讓國民能充滿信心與勇氣面對未來」，高教國際事務工作亦是如此。由於國際教育合作模式不斷改變，不論是學生國際移動人數的增長、交流活動類型的多元、相關政策內涵及法規內容的掌握等，都應透過職能工作坊，形成相互支援體系及知識分享網絡，共同面對全球高教環境的快速變遷。

基金會本年度將培育大學校院國際事務人才列入新興重點工作，積極建構經驗傳承和交流場域，規劃相關專業成長與最新趨勢課程，俾使國際事務同仁工作知能與時增進。本年度除與美國國際教育行政人員協會（Association of International Education Administrators，簡稱AIEA）合作籌辦「國際事務人員交流工作坊」外，亦規劃辦理「國際事務人員系列講座」，期透過各校國際業務同仁的參與及實務經驗分享，形成相互支援網絡及緊密交流平台，激發國際事務工作創新作為的可能。

創新 共創 共享

展望未來，基金會將持續開創臺灣高等教育嶄新國際交流平台，並將有效運用傳統及新興傳媒，穩健推廣臺灣厚實學術能量及科研典範。基金會作為國內各大學的堅實夥伴，將秉持專業服務精神，與各校攜手擴展國際合作網絡，鏈結重要學術夥伴，深化臺灣高等教育全球影響力，續創國際教育新里程。