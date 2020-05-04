資工所報名人數破千 他問能賺大錢嗎？過來人曝內幕

在物價上漲薪資卻沒跟著漲的時代，未來工作的薪水也成了選擇志願的考慮重點，一名網友好奇表示，台灣最賺錢的行業應該是醫師，但每次研究所報名時，資工所的報名人數都破千，這狀況令他不禁詢問「念資工真的能賺大錢嗎？」，問題一出，立刻引發熱議，還引起內行人透露薪資。

原PO在PTT八卦版PO文「現在人們常說大資工時代，一堆人搶著念資工研究所，在台灣最賺錢的行業很多人首選應該是醫生吧，再來才是電機和資工」，他指出四大資工所報名人數破千幾乎是常態，「這麼多人想報名不外乎就是考試門檻低，補個習認真念就有機會上，也沒說一定要本科生，只要對程式有熱情，念書不要太差就能進」，並聽說至少四中畢業碩士年薪也有個80到100萬，但在台灣還是電機薪水普遍比資工高。

他接著便問「這麼多人念資工碩士，畢業後真的能賺大錢？資工是台灣行業中CP值最高最值得念的嗎？」對此，有網友認為「資工就算技術很普通也餓不死」、「跟文組比CP值很高」、「台灣目前賺錢的產業哪個不需要資工」、「第一線公司的軟體工程師薪水，一年也有250-400萬，不輸醫生跟牙醫」。

有資工人留言表示並不是那麼好賺，「以灣區（出國）為目標可以吧！混口飯吃還是讀電機吧」、「不行，除非你跟唐鳳一樣強」、「相信很多人不是對程式有熱情才念的」、「我就爛考不上醫牙」、「自己非台大資工碩畢業，三年約80-100萬，身邊樣本數超過百位，加班常態，給你參考...不是每個人都年薪百萬」、「資工要賺大錢跟天賦也蠻有關係的」、「工程師特別奴」。另外，還有人回覆學歷也會影響，「身邊四大資工碩的雖然不一定特別高，但是3～5年破百還是蠻基本的，80～100有點屈就了」。