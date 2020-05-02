就業博覽會虛擬化 中央大學生線上闖關瘋求職

受新冠肺炎疫情影響，不少大學取消實體的企業徵才博覽會。中央大學表示，該校今年把企業博覽會改成線上虛擬遊戲，明天起到8日展開，共60家企業進駐，提供超過300個職缺。企業將安排一對一視訊諮詢，讓學生即時與企業人資互動，取得最新求職資訊與媒合管道。

中大職涯發展中心表示 ，學生在今年的線上企業博覽會中，將進入數座不同產業別的城市，尋找有興趣的企業小屋，掌握詳盡的企業資訊。遊戲中有多項互動功能，包括線上一對一視訊諮詢企業、即時留言Q&A、履歷投遞和集點線上抽獎活動。學生一樣能與企業親自進行真人面談，享有身歷其境的求職體驗。

中大校園徵才團隊執行長鄭期元說，往年的實體博覽會因各企業的攤位選址偏好不一，同產業的攤位不見得緊鄰。虛擬博覽會的優點多，例如幫學生歸納分析、產業群聚，有效幫助企業找到對的人才，降低搜尋成本，提高媒合率。